田中美奈子、家族そろって横浜へ 夫＆長男・長女との“顔出し”親子4ショット披露 「娘と太郎パパはなんと同じ誕生日」“驚きの事実”も明かす
俳優の田中美奈子（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。「娘と太郎パパはなんと同じ誕生日 娘の希望で横浜へ」と誕生日を祝って家族で外出したことを明かし、夫で俳優・岡田太郎、長男、長女との“顔出し”親子4ショットを披露した。
【写真】「ハッピーしかないじゃん！」夫＆長男・長女との“顔出し”家族4ショット披露の田中美奈子
この日は友人家族も一緒に、計7人でお出かけ。横浜みなとみらいで開催されている『ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜』を楽しんだほか、自身が『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）のロケで行ったという店でフレンチトーストを堪能。
夜は岡田と長女の誕生日会を、娘リクエストのそば屋で実施。華やかなバースデープレートを前に笑顔を見せる父娘2ショットなども披露し、「素敵なみなとみらいの夜景を楽しみながら最高のお誕生日会になりました」と振り返っていた。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「一緒ですか、すごい!!」「親子さんで同じ誕生日だなんて ハッピーしかないじゃん！」「息子さんちょっと見ない間に凄く背が伸びた気がする 凛々しくなっていくの楽しみですね」「幸せな笑顔」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
田中は、2007年9月12日に俳優の岡田と結婚。同じ町内会で15年ほど前から家族ぐるみの付き合いをしていたそうで、発表時には「同じ方向を見て共に進んでゆける人生最高のパートナーを得たと実感しております」とコメントしていた。2人の間には、長女、長男が誕生している。
【写真】「ハッピーしかないじゃん！」夫＆長男・長女との“顔出し”家族4ショット披露の田中美奈子
この日は友人家族も一緒に、計7人でお出かけ。横浜みなとみらいで開催されている『ミステリー・オブ・ツタンカーメン〜体感型古代エジプト展〜』を楽しんだほか、自身が『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）のロケで行ったという店でフレンチトーストを堪能。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「一緒ですか、すごい!!」「親子さんで同じ誕生日だなんて ハッピーしかないじゃん！」「息子さんちょっと見ない間に凄く背が伸びた気がする 凛々しくなっていくの楽しみですね」「幸せな笑顔」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
田中は、2007年9月12日に俳優の岡田と結婚。同じ町内会で15年ほど前から家族ぐるみの付き合いをしていたそうで、発表時には「同じ方向を見て共に進んでゆける人生最高のパートナーを得たと実感しております」とコメントしていた。2人の間には、長女、長男が誕生している。