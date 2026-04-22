飯島直子、「おかずなし」冷凍ご飯で控えめな食事を公開 飾らない日常に「何杯でもいけそう」「豚汁、美味しそう」の声
俳優の飯島直子（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。おかずがない日のシンプルな朝食を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「これは何杯でもいけちゃいそう」飯島直子のおかずなし＆冷凍ご飯で整えた“控えめ食事”
飯島は「今朝はおかずもなく」と書き出し、鮭フレークの瓶詰めや昆布の佃煮、冷凍ごはん、豚汁といった控えめな食事を紹介。「やはりこれでは足りず」として冷凍ごはんのおかわりや甘い冷凍パンも食べたことを明かし、飾らない日常をつづった。
また「瓶詰めは、おかずない時も災害時にも役立ちますね」と実感を込めてコメント。投稿では、前日に発生した地震にも触れ、「震源地、震源地ちかくに住んでるみんな大丈夫ですか」と呼びかけるとともに、「いま一度、備えをしっかりとチェックしておこうね」と防災意識の大切さを伝えている。
控えめながらも食欲そそる食事内容に、コメント欄には「これは何杯でもいけちゃいそう」「食べてみたい」「冷凍ストック大事ですよね」「健康的な食事で素晴らしい」「豚汁、美味しそう」といった声が寄せられたほか、「優しい気持ちありがとうございます」「時が経っても地震が来るとめまいがします」「備えあれば憂いなしだよね」と、投稿内で触れられた防災への呼びかけに共感する声も集まっていた。
【写真】「これは何杯でもいけちゃいそう」飯島直子のおかずなし＆冷凍ご飯で整えた“控えめ食事”
飯島は「今朝はおかずもなく」と書き出し、鮭フレークの瓶詰めや昆布の佃煮、冷凍ごはん、豚汁といった控えめな食事を紹介。「やはりこれでは足りず」として冷凍ごはんのおかわりや甘い冷凍パンも食べたことを明かし、飾らない日常をつづった。
また「瓶詰めは、おかずない時も災害時にも役立ちますね」と実感を込めてコメント。投稿では、前日に発生した地震にも触れ、「震源地、震源地ちかくに住んでるみんな大丈夫ですか」と呼びかけるとともに、「いま一度、備えをしっかりとチェックしておこうね」と防災意識の大切さを伝えている。