飯島直子、「おかずなし」冷凍ご飯で控えめな食事を公開 飾らない日常に「何杯でもいけそう」「豚汁、美味しそう」の声

飯島直子、「おかずなし」冷凍ご飯で控えめな食事を公開 飾らない日常に「何杯でもいけそう」「豚汁、美味しそう」の声