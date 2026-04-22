timeleszの菊池風磨さん（31）が、喉の不調により一定期間活動を休止し、治療に専念することが22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。

経緯について、「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告しました。

続けて「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっています。

菊池さんは、ファンクラブ会員に向けてコメントを寄せ、「この度は私の喉の不調により、ご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪。

「新体制も二年目に入り、"またここから"というタイミングで、正直とても不甲斐ない思いです」とし、「必ずすぐ戻ってまいりますので、その時までどうかtimeleszをよろしくお願いします。もちろん、戻ってきてからもお願いします」と思いをつづりました。