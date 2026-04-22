アジア株下落、米イラン停戦延長も出口見えず 海峡封鎖は長期化へ アジア株下落、米イラン停戦延長も出口見えず 海峡封鎖は長期化へ

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アジア株下落、米イラン停戦延長も出口見えず 海峡封鎖は長期化へ



東京時間11:09現在

香港ハンセン指数 26212.64（-274.84 -1.04%）

中国上海総合指数 4085.99（+0.92 +0.02%）

台湾加権指数 38018.02（+412.91 +1.10%）

韓国総合株価指数 6351.70（-36.77 -0.58%）

豪ＡＳＸ２００指数 8868.90（-80.49 -0.90%）



アジア株は軒並み下落、海峡封鎖長期化が懸念されている。



トランプ米大統領がイランとの停戦期限を延長すると発表した。新たな期限に言及していないため事実上無期限となる。トランプ氏はイランに交渉の時間を与えるためと主張しているが、イラン側は停戦延長を要請していないと否定した。



停戦延長に安堵も、ホルムズ海峡は封鎖されたままだ。原油価格は再び90ドル台に乗せており、世界的なインフレ加速・景気後退のスタグフレーションが懸念される。停戦延長は安心材料かもしれないが、戦争終結しなければ問題は解決しない。停戦の期間が定められていないため解決への道筋が見えず、不安定な状態は続く見通し。



台湾株は史上最高値を更新、TSMCなどハイテク関連が上昇している。豪州株は続落し約2週間ぶり安値、利上げ観測が重石となっている。香港市場では自動車や医療品、金鉱、エネルギー関連が下落している。

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