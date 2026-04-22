音無美紀子、夫・村井國夫＆娘・麻友美と″ほほ笑ましい″親子ショット披露 3人で銀座を散策「幸せな一コマですね」「美人母娘でステキです」
俳優の音無美紀子（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫（81）と娘で俳優の村井麻友美（43）と3人で銀座を散策する様子を公開し、ほほ笑ましい親子の光景が反響を呼んでいる。
【写真】「幸せな一コマですね」並んで銀座を歩く村井國夫＆娘・麻友美の後ろ姿
音無は「銀座でも行こうか、と言うことに。父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましい パパが靴を買ってくれました 良かったね」とつづり、紺のジャケット姿の村井と、ストライプシャツにデニム姿の麻友美が並んで歩く後ろ姿の2ショットや、3人でにこやかに写る写真を投稿。銀座の街を歩く父娘の自然体な後ろ姿からは、仲の良い家族の雰囲気が伝わってくる。
この投稿にファンからは「家族で銀ブラ 素敵ですね〜」「とても微笑ましいお写真ですね」「麻友美さん、美紀子さんにそっくりですね。美人母娘でステキです」「暖かい気持ちが伝わります」「幸せな一コマですね」「優しいパパで羨ましいなぁ」「バッグをもってあげる村井さん、、キュンキュンです 幸せな休日ですね」といった声が寄せられ、温かな家族の姿に反響が集まっている。
【写真】「幸せな一コマですね」並んで銀座を歩く村井國夫＆娘・麻友美の後ろ姿
音無は「銀座でも行こうか、と言うことに。父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましい パパが靴を買ってくれました 良かったね」とつづり、紺のジャケット姿の村井と、ストライプシャツにデニム姿の麻友美が並んで歩く後ろ姿の2ショットや、3人でにこやかに写る写真を投稿。銀座の街を歩く父娘の自然体な後ろ姿からは、仲の良い家族の雰囲気が伝わってくる。
この投稿にファンからは「家族で銀ブラ 素敵ですね〜」「とても微笑ましいお写真ですね」「麻友美さん、美紀子さんにそっくりですね。美人母娘でステキです」「暖かい気持ちが伝わります」「幸せな一コマですね」「優しいパパで羨ましいなぁ」「バッグをもってあげる村井さん、、キュンキュンです 幸せな休日ですね」といった声が寄せられ、温かな家族の姿に反響が集まっている。