■MLB ダイヤモンドバックスーホワイトソックス（日本時間22日、チェイス・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのダイヤモンド戦に“2番・一塁”で先発出場。2回の第2打席で、メジャー初となる4試合連続となる9号ホームランを放った。

3戦連発を含む6戦4発と量産体勢に入った村上、初めてのダイヤモンドバックス戦で初のチェイス・フィールドでの試合となった。ダイヤモンドバックスの先発はM.ケリー（37）、4年間韓国リーグでプレーして、アジアの野球にも精通している。

1回の第1打席はサードへの内野安打、そして、2回の第2打席、甘く入ってきたボールを逃さずに振りぬくと、打球は軽々とスタンドへ。メジャー初となる4試合連続の9号ホームラン。ヤンキースのA.ジャッジ（33）に並びリーグ2位、10本のトップ・Y.アルバレス（28、アストロズ）に1本差に迫った。村上はシーズン63.4本ペースと上昇。2000年にヤクルトでプレーした先輩・ダイヤモンドバックス・T.ロブロ監督（60）の前で豪快なアーチを見せた。

日本選手の連続試合ホームラン記録は2025年7月にドジャースの大谷翔平（31）がマークした5試合連続、メジャー記録は1956年のデール・ロング（パイレーツ）、1987年のドン・マッティングリー（ヤンキース）、1993年のケン・グリフィーJr.（マリナーズ）の3人がマークした8試合連続となっている。