トランプ大統領「イランとの停戦を延長」仲介国パキスタンの要請受け　イラン側反発「奇襲攻撃のための時間稼ぎだ」

アメリカのトランプ大統領は日本時間22日朝、23日午前に迫っていたイランとの停戦期間を延長すると表明しました。

期限について「イランの提案がまとまるまで」としていますが、イラン側は延長を求めていないと反発しています。

トランプ大統領は、自身のSNSで、「イラン政府が深刻な分裂状態にあることや、仲介国パキスタンの軍トップと首相からの要請」を受けて、停戦期間の延長を表明しました。

トランプ大統領は「イラン側が統一された提案をまとめることができるまで、攻撃を見合わせるよう求められている」とも明かし、攻撃の再開を見送る考えも示しました。

延長期間については「イラン側の結論がまとまるまで」としていて、具体的な期限は明言しなかったものの、軍による海上封鎖は続けると表明しました。

一方、イラン側（タスニム通信）は「停戦の延長を求めていない」と反発し、「アメリカによる海上封鎖の継続は敵対の継続を意味する。必要であれば力で打ち破る」と反論しました。

さらにイラン代表団のガリバフ国会議長の顧問はSNSで、「停戦の延長は何の意味も持たず、奇襲攻撃のための時間稼ぎの策略だ」と主張しています。

バンス副大統領もまだアメリカを出発しておらず、協議再開のめどはたっていません。