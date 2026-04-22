シクサーズが敵地でセルティックスにリベンジ、1勝1敗に…VJ・エッジコムが30得点の活躍

4月22日（現地時間21日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地のTDガーデンでボストン・セルティックスとの第2戦に臨んだ。

第1クォーターは残り3分20秒の13点ビハインドからタイリース・マクシーやアンドレ・ドラモンド、クエンティン・グライムズの連続得点で肉薄。さらに、ポール・ジョージの得点で締めくくり、25－28で終了した。

第2クォーターは序盤から拮抗した展開になるなか、残り4分58秒からVJ・エッジコムが2連続で3ポイントシュートを成功。その後もルーキーの活躍があり、8点リードで試合を折り返した。

点の取り合いとなった後半は第4クォーターに2点差まで詰め寄られる場面がありながら、残り3分13秒からエッジコムの長距離砲、マクシーの“3点プレー”で試合最大16点リード。111－97で逃げきり、シリーズを1勝1敗のタイに戻した。

ジョエル・エンビードを虫垂炎で欠くシクサーズは、エッジコムが6本の3ポイントを含むチーム最多30得点10リバウンドに2アシスト2スティールの活躍。マクシーが29得点9アシスト2スティール、ジョージが19得点、ケリー・ウーブレイJr.が12得点5リバウンド、ドラモンドが10得点8リバウンドを記録した。

なお、両チームによる第3戦は舞台をエクスフィニティ・モバイル・アリーナに移し、25日（同24日）に開催される。

■試合結果



ボストン・セルティックス 97－111 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



BOS｜28｜26｜23｜20｜＝97



PHI｜25｜37｜22｜27｜＝111

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