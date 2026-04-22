・テラドローンなどドローン関連ベンチャーに投資マネー大攻勢、防衛関連のテーマで脚光浴びる

・日山村硝がＳ高カイ気配、日台技術連携で大面積ガラスセラミック基板の開発加速へ

・環境管理がＳ高、「令和７年度プラスチック資源循環戦略に関する調査・検討」に参画

・ザインがマド開け急騰で新高値圏突入、光半導体でＡＩＤＣ関連の有力株として脚光

・アクセルＨＤが大幅反発、ＪＡＸＡと「ＡｘｅｌＬｉｎｅｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ」の提供で基本協定

・Ｊテック・Ｃが１３％超の急伸で３連騰、超高精度Ｘ線ミラーと次世代研磨技術に投資資金が食指

・オービック大幅反発、２７年３月期増収増益・増配予想で自社株買いも

・オキサイドは利食い優勢、ポーランドのレーザーメーカーと業務提携しレーザー微細加工の本格展開へ

・半導体製造装置関連は売り買い交錯、ディスコの決算発表を目前に思惑入り乱れる



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS