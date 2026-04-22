2026年も劇場版『名探偵コナン』のシーズンになった。『金曜ロードショー』（日本テレビ系）での4週連続過去作放送をはじめ、日常の至る場面でコナン、そして今年でいえば『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（以下、『ハイウェイの堕天使』）メインキャラクターである萩原千速の姿を目にする。

参考：『名探偵コナン』歴代“メロい”男性キャラ4選 『ハイウェイの堕天使』松田陣平など

幼稚園児の頃から『名探偵コナン』を追ってきた私としてはこの毎年のお祭りのような様相に、遠い場所に来たような感慨も覚える。当時の『名探偵コナン』はここまで毎年のようにムーブメントを起こすような作品ではなく、あくまでも子供向けアニメシリーズの域を出なかった。その潮流が変化したのは2014年の『異次元の狙撃手』、あるいは『純黒の悪夢』（2016年）あたりだろうか。それまではあくまでコナンと蘭、あるいは少年探偵団や怪盗キッド、服部平次といったレギュラーキャラに焦点を当てたストーリーを展開してきた劇場版シリーズだったが、『異次元の狙撃手』では沖矢昴（赤井秀一）を、そして『純黒の悪夢』では赤井秀一と安室透をメインキャラとして描くストーリーが描かれ、以降の劇場版シリーズでは人気キャラである赤井や安室を中心に様々なサブキャラに焦点を当て、各キャラを掘り下げるようなストーリーが軸となった。

■サブキャラにフォーカスを当てるようになった劇場版シリーズ 元々『名探偵コナン』はレギュラーキャラだけでなくサブキャラ、もっといえばシリーズの各エピソードにのみ登場するその話限りの登場人物も魅力のシリーズだ。アニメ『服部平次との3日間』で登場し、世良真純の原型となるキャラとなった越水七槻はその代表例だろう。そんな『コナン』シリーズの劇場版がサブキャラを掘り下げる構成に変化したのは必然ともいえ、遠い場所に来たような感慨すら覚える、と書いたものの、こうした本シリーズが元来持っていた魅力を活かした変化がそれまで以上にこの作品を国民的な存在に押し上げたともいえ、ひとりのファンとしてこの変化とヒットには肯定的な思いでいる。

振り返ると2025年公開の『隻眼の残像』はそれまで以上に挑戦的な作風であった。上述した通り、それまで劇場版でメインキャラを務めてきたのは赤井や安室、灰原にキッドといった『コナン』を劇場版しか追っていないライトファンでもある程度馴染み深いキャラたちであった。一方で『隻眼の残像』のメインキャラは大和敢助、上原由衣、諸伏高明ら長野県警組。加えて毛利小五郎の活躍も描かれたが、この座組も相まって結果としてそれまでとは随分テイストの異なるハードボイルド調の作風になった。とはいえ『隻眼の残像』公開以降、有志による長野県警組の二次創作などもSNSで数多く公開され、『隻眼の残像』は長野県警組というキャラたちの新しい魅力を作品を通して伝えることに成功。興行収入も147億円というシリーズ2位となる記録を達成。挑戦的な作風でありながらもこの記録を達成したことは今後の『コナン』シリーズにおける新しい方法論になり得ると感じていたが、先日公開された『ハイウェイの堕天使』はやはりその予想通り『隻眼の残像』を踏まえたさらに挑戦的な1本となった。ここからはある程度『ハイウェイの堕天使』のネタバレも交えながら本作を振り返りたい。

※次ページ以降、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のネタバレを含みます

■萩原千速は劇場版メインキャラクターにふさわしい人物 上述した通り『ハイウェイの堕天使』のメインキャラは萩原千速。蘭に「風の女神」と言わしめた美貌と肝の座った性格、そしてバイクのライディングテクニックに長けた神奈川県警の白バイ隊員だ。これまでに千速が『コナン』テレビシリーズに登場したのはわずか6話。テレビシリーズでの初登場は2023年で、劇場版作品には今作が初登場。30年にわたる『名探偵コナン』シリーズの歴史を思えば千速はまだ登場したばかりのキャラであり、こうしたキャラがもう劇場版のメインキャラクターに据えられるのかと驚いたコナンフリークも多かったのではないだろうか。とはいえ千速はその境遇としてはメインキャラに据えられてもおかしくない存在。上述した彼女自身の素質だけでなく、シリーズでも人気の高い警察学校組のひとりであり爆発事件によって殉職した萩原研二を弟に持ち、同じく警察学校組の松田の初恋の相手、という身の上も彼女の人気を高める要因となっている。本作でも千速の魅力は遺憾無く発揮され、いわゆる姉御肌で男勝りな口ぶりや、出会う以前からコナンに対し恩義を感じているという不思議な関係性も相まって、これまで『コナン』シリーズに登場した警察キャラとはまたひとつ趣の異なる存在として描かれている。

本作最大の魅力は千速のライディングテクニックが存分に発揮されたレースシーンだろう。神奈川県内を縦横無尽に駆け巡りながら正体不明の黒色のバイク“ルシファー”を追い、デッドヒートを繰り広げる様は圧巻だ。冒頭からバイクは宙を舞い、壁を駆け抜けるような描写まで登場する。あえて他作品で例えるが感覚としてはNintendo Switch2のゲームソフト『マリオカート ワールド』に近い。それほどまでにある種現実離れしたレース描写ではあるものの、見応えは抜群だ。同時にテールランプの残像描写やドリフトなど、いわゆるバイクムービーの王道を行く表現には『AKIRA』などの作品を想起する。そういえば本作においていくつか展開されているキービジュアルのひとつには千速とコナンが二人乗りしながらドリフトをする姿が描かれており、このビジュアルも『AKIRA』のワンシーンを連想させる。思えばこれまでも劇場版『コナン』シリーズでは主にコナンのスケボーや世良真純・服部平次らのバイクなどでバイク・レース描写が度々登場してきた。今作『ハイウェイの堕天使』はその集大成のような作品であり、他作品へのリスペクトも含めこれまでと比べても類を見ないハイクオリティかつ手に汗握るようなバイク・レース描写に仕上がっている。もちろんバイクだけでなく、コナンのスケボーや世良の截拳道（ジークンドー）によるアクションシーンもあり、全体を通してアクションで楽しめる1作となっていたことは間違いないだろう。

まだ登場回数が限られている千速がメインキャラクターということもあり、千速のパーソナルな部分にフォーカスするストーリーも展開された。研二が爆発事件に巻き込まれる直前、千速と交わした会話が描かれるだけでなく、その流れで千速の生活ぶりも描写される。アニメシリーズや原作漫画でも見ることのできない千速の姿を見ることができるというのは、これまでもアニメ、原作と一蓮托生となってシリーズを作り上げてきた劇場版『コナン』シリーズらしいといえるだろう。千速だけでなく、研二や松田の絡み、そして本作でもうひとりのメインキャラクターである横溝重悟と松田の意外な関係性も作品の要所要所で描かれており、警察学校組ファンにとってもたまらない仕掛けとなっている。

本作は単純なバイクアクション作品ではなく“バイクの自動運転”や“運転サポートシステム”に対する問題提起も孕んだ作品であった。思えば『名探偵コナン ゼロの執行人』ではIoTテロを、『名探偵コナン 黒鉄の魚影』では監視カメラによる監視社会を間接的ではあるものの社会課題として問題提起した『名探偵コナン』シリーズ。本作では近年加速する自動運転の功罪を犯人たちを通して描いた。『名探偵コナン』を通して鑑賞したひとりひとりがこうした現在の社会が抱える課題を知り、様々な考えを巡らせてくれれば素敵だと思う。

■過去作のオマージュ これまでの『コナン』シリーズとの対比でいえば、クライマックスで蘭が拉致されてしまう展開はいかにも初期『コナン』っぽさがあるし、特定の乗り物がある速度以下になると爆発するという仕掛けは第1作『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』を彷彿とさせた。『ハロウィンの花嫁』以降の劇場版シリーズは、同シリーズの1作目からセルフオマージュを重ねているというのは多くのコナンフリークの見立てでもあるが、その流れからいえば『ハイウェイの堕天使』は『天国へのカウントダウン』をセルフオマージュした作品となり、その要素は実際にいくつつか感じられた。例えば千速とコナンがバイクを使ってヘリに飛び移るシーンは『天国へのカウントダウン』における車と爆風を利用したビルからビルへの飛び移りを彷彿とさせたし、千速とコナンがヘリから飛び降りるシーンは『天国へのカウントダウン』での蘭とコナンによる飛び降りを思い起こさせた。他にも飛び降りた千速を重悟が受け止めるシーンは『隻眼の残像』における敢助と由衣とも共通している。

他作品との比較でいえば、ベイブリッジに対して“封鎖”というフレーズが登場した箇所に『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』を思い起こした人も多いのではないだろうか。かくいう私も『コナン』と同じくらい『踊る』ファンでもあるのでここには思わず顔がほころんでしまった。様々なセルフオマージュ、あるいは他作品のオマージュが例年以上に細かく盛り込まれていた点も『ハイウェイの堕天使』の大きな特徴だといっていいだろう。

なによりも本作は萩原千速というキャラクターのことがグッと好きになる1作だ。情熱を絶やさず、正義のためなら命も惜しまない性格でありながら、時折かわいらしい面も見せる萩原千速の魅力をふんだんに詰めこんだ『ハイウェイの堕天使』。こうして千速の魅力を詰め込んだ作品が制作されたのは『名探偵コナン』シリーズが常に100億円以上のヒットを叩き出す国民的シリーズとなってもなお挑戦的な姿勢を絶やさない製作体制を貫き続けているからこそだ。来年はいよいよ劇場版シリーズ節目の30作品目。来年もきっとチャレンジングな作品を我々に届けてくれるだろう。（文＝ふじもと）