nobodyknows+、8年ぶりの新曲「ファイラゲーン」配信リリース

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nobodyknows+が、8年ぶりの新曲となる「ファイラゲーン」を4月22日に配信リリースした。

■「ファイラゲーン」＝《Fight Again》

「ファイラゲーン」は、nobodyknows+にとって、2017年12月にリリースしたアルバム『THE FIVE WAYS』以来となる新曲。

2026年TBS系列野球中継テーマソングとして書き下ろされたこの「ファイラゲーン」は、疾走感溢れるトラックにスタジアムでの激闘や興奮を連想させるリリックが乗り、まさに球場の熱量が伝わる楽曲となっている。

タイトルの「ファイラゲーン」は歌詞にある《Fight Again》のこと。2026年の野球シーズン到来とともに早くも野球ファン、音楽ファンのハートを捕らえたこの楽曲に対し、フルバージョンの配信を待ちわびる声が多く届いていたが、いよいよ4月22日に待望の配信リリースとなった。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ファイラゲーン」

■関連リンク

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