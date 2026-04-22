令和アカウンティング・ホールディングス <296A> [東証Ｇ] が4月22日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比34.9％増の19.9億円に拡大し、27年3月期も前期比8.3％増の21.6億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を32円→32.5円(前の期は24.5円)に増額し、今期も前期比0.5円増の33円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.3％増の7.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の36.4％→44.3％に上昇した。



株探ニュース