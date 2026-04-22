22日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比304.39円（0.51％）高の5万9653.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は261、値下がりは1268、変わらずは40と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を385.37円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が162.92円、ＴＤＫ <6762>が66.37円、キオクシア <285A>が39.42円、イビデン <4062>が32.18円と続いた。



マイナス寄与度は90.91円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が47.27円、コナミＧ <9766>が25.81円、豊田通商 <8015>が15.79円、三井物 <8031>が11.73円と並んだ。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、保険、金属製品が続いた。値下がり上位には卸売、不動産、繊維が並んだ。



株探ニュース