22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.4％減の2048億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.0％減の1675億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2864> 、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５（年４回決算型） <2624> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> など24銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が3.62％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.42％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は11.27％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.99％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> は3.83％安、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> は3.82％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.44％安と大幅に下落した。



日経平均株価が304円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1187億8900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1235億4200万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が113億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が103億1500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が87億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が63億6300万円の売買代金となった。



株探ニュース