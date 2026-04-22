22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数175、値下がり銘柄数345と、値下がりが優勢だった。



個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。アミタホールディングス<2195>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>は一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス<153A>、ロゴスホールディングス<205A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ロジザード<4391>、サイフューズ<4892>など13銘柄は年初来高値を更新。ＡＣＳＬ<6232>、フリー<4478>、エアークローゼット<9557>、ブルーイノベーション<5597>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、Ａｉｍｉｎｇ<3911>、ウォンテッドリー<3991>、リックソフト<4429>、クラシコ<442A>など12銘柄が年初来安値を更新。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、インフォメティス<281A>、ステラファーマ<4888>、リアルゲイト<5532>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース