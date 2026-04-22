ETF売買代金ランキング＝22日前引け
22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 118789 -8.0 58990
２. <1357> 日経Ｄインバ 11303 -30.9 3764
３. <1458> 楽天Ｗブル 10315 1.2 70270
４. <1321> 野村日経平均 8776 -2.1 62370
５. <1360> 日経ベア２ 6671 43.5 92.4
６. <1579> 日経ブル２ 6363 6.1 636.6
７. <2644> ＧＸ半導日株 3043 52.2 3661
８. <1671> ＷＴＩ原油 2875 100.8 4921
９. <1306> 野村東証指数 2713 -15.1 397.1
10. <1540> 純金信託 1941 -3.9 22755
11. <1542> 純銀信託 1612 13.8 36510
12. <200A> 野村日半導 1576 23.1 3765
13. <1545> 野村ナスＨ無 1515 -3.1 42950
14. <1489> 日経高配５０ 1214 27.3 3109
15. <1615> 野村東証銀行 1138 -3.6 606.7
16. <1329> ｉＳ日経 1065 -58.5 6205
17. <1568> ＴＰＸブル 1024 -32.8 856.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 885 92.4 388.0
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 869 98.4 2064.0
20. <1358> 上場日経２倍 850 31.0 112400
21. <1305> ｉＦＴＰ年１ 842 345.5 4015
22. <1356> ＴＰＸベア２ 653 55.1 130.9
23. <1330> 上場日経平均 640 -41.1 62450
24. <2036> 金先物Ｗブル 632 5.0 201350
25. <1320> ｉＦ日経年１ 630 -81.4 62160
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 621 -17.9 3630
27. <1459> 楽天Ｗベア 610 -8.8 152
28. <1398> ＳＭＤリート 538 -61.3 1952.5
29. <513A> ＧＸ防衛日株 534 96.3 918
30. <1328> 野村金連動 486 84.1 17930
31. <1651> ｉＦ高配４０ 465 981.4 2959
32. <1655> ｉＳ米国株 452 -49.7 815.5
33. <1326> ＳＰＤＲ 447 99.6 69580
34. <408A> ｉＳＢＡＩ 434 1346.7 270.8
35. <2243> ＧＸ半導体 428 -8.0 3693
36. <314A> ｉＳゴールド 421 7.4 358.9
37. <1346> ＭＸ２２５ 399 8.4 62030
38. <2559> ＭＸ全世界株 390 -48.6 28060
39. <2038> 原油先Ｗブル 337 17.0 2465
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 329 -23.5 63120
41. <1597> ＭＸＪリート 326 2.8 1956
42. <210A> ｉＦ高リート 320 10566.7 1681
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 264 234.2 1963
44. <1623> 野村鉄鋼非鉄 263 192.2 71700
45. <2556> ＯｎｅＪリト 253 3514.3 1947.0
46. <1629> 野村商社卸売 242 93.6 265.8
47. <1308> 上場東証指数 229 -43.9 3922
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 220 -61.7 32560
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 208 184.9 9542
50. <1348> ＭＸトピクス 201 -24.7 3920
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 118789 -8.0 58990
２. <1357> 日経Ｄインバ 11303 -30.9 3764
３. <1458> 楽天Ｗブル 10315 1.2 70270
４. <1321> 野村日経平均 8776 -2.1 62370
５. <1360> 日経ベア２ 6671 43.5 92.4
６. <1579> 日経ブル２ 6363 6.1 636.6
７. <2644> ＧＸ半導日株 3043 52.2 3661
８. <1671> ＷＴＩ原油 2875 100.8 4921
９. <1306> 野村東証指数 2713 -15.1 397.1
10. <1540> 純金信託 1941 -3.9 22755
11. <1542> 純銀信託 1612 13.8 36510
12. <200A> 野村日半導 1576 23.1 3765
13. <1545> 野村ナスＨ無 1515 -3.1 42950
14. <1489> 日経高配５０ 1214 27.3 3109
15. <1615> 野村東証銀行 1138 -3.6 606.7
16. <1329> ｉＳ日経 1065 -58.5 6205
17. <1568> ＴＰＸブル 1024 -32.8 856.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 885 92.4 388.0
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 869 98.4 2064.0
20. <1358> 上場日経２倍 850 31.0 112400
21. <1305> ｉＦＴＰ年１ 842 345.5 4015
22. <1356> ＴＰＸベア２ 653 55.1 130.9
23. <1330> 上場日経平均 640 -41.1 62450
24. <2036> 金先物Ｗブル 632 5.0 201350
25. <1320> ｉＦ日経年１ 630 -81.4 62160
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 621 -17.9 3630
27. <1459> 楽天Ｗベア 610 -8.8 152
28. <1398> ＳＭＤリート 538 -61.3 1952.5
29. <513A> ＧＸ防衛日株 534 96.3 918
30. <1328> 野村金連動 486 84.1 17930
31. <1651> ｉＦ高配４０ 465 981.4 2959
32. <1655> ｉＳ米国株 452 -49.7 815.5
33. <1326> ＳＰＤＲ 447 99.6 69580
34. <408A> ｉＳＢＡＩ 434 1346.7 270.8
35. <2243> ＧＸ半導体 428 -8.0 3693
36. <314A> ｉＳゴールド 421 7.4 358.9
37. <1346> ＭＸ２２５ 399 8.4 62030
38. <2559> ＭＸ全世界株 390 -48.6 28060
39. <2038> 原油先Ｗブル 337 17.0 2465
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 329 -23.5 63120
41. <1597> ＭＸＪリート 326 2.8 1956
42. <210A> ｉＦ高リート 320 10566.7 1681
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 264 234.2 1963
44. <1623> 野村鉄鋼非鉄 263 192.2 71700
45. <2556> ＯｎｅＪリト 253 3514.3 1947.0
46. <1629> 野村商社卸売 242 93.6 265.8
47. <1308> 上場東証指数 229 -43.9 3922
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 220 -61.7 32560
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 208 184.9 9542
50. <1348> ＭＸトピクス 201 -24.7 3920
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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