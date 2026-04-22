　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　118789　　　-8.0　　　 58990
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11303　　 -30.9　　　　3764
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10315　　　 1.2　　　 70270
４. <1321> 野村日経平均　　　8776　　　-2.1　　　 62370
５. <1360> 日経ベア２　　　　6671　　　43.5　　　　92.4
６. <1579> 日経ブル２　　　　6363　　　 6.1　　　 636.6
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　3043　　　52.2　　　　3661
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2875　　 100.8　　　　4921
９. <1306> 野村東証指数　　　2713　　 -15.1　　　 397.1
10. <1540> 純金信託　　　　　1941　　　-3.9　　　 22755
11. <1542> 純銀信託　　　　　1612　　　13.8　　　 36510
12. <200A> 野村日半導　　　　1576　　　23.1　　　　3765
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　1515　　　-3.1　　　 42950
14. <1489> 日経高配５０　　　1214　　　27.3　　　　3109
15. <1615> 野村東証銀行　　　1138　　　-3.6　　　 606.7
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1065　　 -58.5　　　　6205
17. <1568> ＴＰＸブル　　　　1024　　 -32.8　　　 856.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 885　　　92.4　　　 388.0
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 869　　　98.4　　　2064.0
20. <1358> 上場日経２倍　　　 850　　　31.0　　　112400
21. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 842　　 345.5　　　　4015
22. <1356> ＴＰＸベア２　　　 653　　　55.1　　　 130.9
23. <1330> 上場日経平均　　　 640　　 -41.1　　　 62450
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　 632　　　 5.0　　　201350
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　 630　　 -81.4　　　 62160
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 621　　 -17.9　　　　3630
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 610　　　-8.8　　　　 152
28. <1398> ＳＭＤリート　　　 538　　 -61.3　　　1952.5
29. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 534　　　96.3　　　　 918
30. <1328> 野村金連動　　　　 486　　　84.1　　　 17930
31. <1651> ｉＦ高配４０　　　 465　　 981.4　　　　2959
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 452　　 -49.7　　　 815.5
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 447　　　99.6　　　 69580
34. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 434　　1346.7　　　 270.8
35. <2243> ＧＸ半導体　　　　 428　　　-8.0　　　　3693
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 421　　　 7.4　　　 358.9
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 399　　　 8.4　　　 62030
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　 390　　 -48.6　　　 28060
39. <2038> 原油先Ｗブル　　　 337　　　17.0　　　　2465
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 329　　 -23.5　　　 63120
41. <1597> ＭＸＪリート　　　 326　　　 2.8　　　　1956
42. <210A> ｉＦ高リート　　　 320　 10566.7　　　　1681
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 264　　 234.2　　　　1963
44. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 263　　 192.2　　　 71700
45. <2556> ＯｎｅＪリト　　　 253　　3514.3　　　1947.0
46. <1629> 野村商社卸売　　　 242　　　93.6　　　 265.8
47. <1308> 上場東証指数　　　 229　　 -43.9　　　　3922
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 220　　 -61.7　　　 32560
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 208　　 184.9　　　　9542
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 201　　 -24.7　　　　3920
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース