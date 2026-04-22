通常なら500万円するはずが…まさかの“タダ掲載”が実現した。監督たちの粋な計らいで番組ステッカーがARTAのマシンに貼られる奇跡の事態となった。

【映像】日本一のGTカーに“ぱーてぃーちゃん”話題の光景

17日に放送された『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』は、2026シーズン開幕戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round1 OKAYAMA GT 300km RACE」の模様を特集。岡山国際サーキットに現れた「ぱーてぃーちゃん」の3人は、関係者に番組PR大作戦を敢行した。

突撃したのは、Team HRC ARTA MUGEN（#8）の鈴木亜久里監督と、ARTA MUGEN（#16）の監督で“ドリフトキング”の異名を持つ土屋圭市監督。番組継続の挨拶に対し、土屋監督は開口一番「知らない」とバッサリ。これに鈴木監督が「ずいぶんはっきり言うね」とツッコミを入れ、現場は笑いに包まれた。

その後、すがちゃん最高No.1が恐る恐る番組出演を打診すると、空気は一転。「全然行きますよ」とまさかの快諾。さらに終盤、配布していた番組ステッカーを手に取った土屋監督が「あぁいいよ、これだったら500万円だよね」と冗談交じりにコメントすると、鈴木監督とともに「ウチは貼ってあげるよ、開幕戦」と急きょ、ARTAのマシンにステッカーが貼られることとなった。

笑顔の鈴木監督に「スターティンググリッドで探して」と言われた一同は、レース本番の国際映像で答え合わせ。一見ではわからないが、Team HRC ARTA MUGEN（#8）はストップランプの上、ARTA MUGEN（#16）はフロントガラスにしっかりステッカーが貼られていた。種明かしがされると、スタジオは「えー！まじ！？」「そこ！？」と大盛り上がり。

ファンからも「えっやば」「まぁまぁええとこw」と、まさかの露出に驚きの声が上がっていた。（ABEMA『笑って学べる!!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）