タレントの若槻千夏（41）が21日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。人気アイドルの人柄を絶賛した。

同番組には、自己紹介ソングがTikTokで話題になった女性アイドルグループ「iLiFE!」の心花りりがゲスト出演。“引っ越し好き”という心花が、転居のたびに「（家賃を）頑張って上げてます」と明かすと、若槻は「どうする？最後、経営者とかになっちゃったら」と問いかけながら、「しっかりしてる、凄いしっかりしてるよね」と絶賛した。

さらに直近で家賃を「めっちゃ上げた」という心花に、「うわ！でもそれバズったからでしょ？」とニヤリ。「絶対あるよね、自分へのご褒美じゃないけど」と触れると、心花は「おうちにいる時間が少ない分、どれだけ家の時間を良くできるかって思った時に、ご褒美として」と認めた。

これに若槻は「しょっちゅう出掛けたり遊びに行ったりできないもんね。家で楽しむしかないもんね」と同情しつつ、「うわ〜カッコイイ！売れてます！」と明言した。

またメンバー間で意見が違った時の対処方法として、心花は「譲るというよりかは聞き入れる」といい、価値観が違っても「自分が分かってあげよう」と務めるという姿勢に、若槻は「なんかさっしーに似てるかも」と驚いた。

若槻と親交のあるタレント・指原莉乃は、アイドルのプロデュースでも知られており、「最後、プロデューサーになるんじゃねぇの？」と指摘。「なんか冷静だし、人の気持ちをめっちゃ考えられるから、最後アイドルグループとか作るんじゃない？」と感心していた。