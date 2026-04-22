◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席、3回の第2打席と2打席続けて空振り三振に倒れた。

初回の第1打席は相手先発・ループにファウルで粘ったものの1ボール2ストライクからの6球目、外角に沈むチェンジアップに空振り三振に倒れた。

3回1死の第2打席も2球で追い込まれると、最後は1ボール2ストライクからの4球目、低めカーブにバットが空を切り2打席続けて三振に終わった。

“ライバル球団”ジャイアンツとの対戦とあり、スタンドからはブーイングと拍手が半分ずつぐらいで、大谷が三振に倒れると、歓声が沸き起こった。

一方、先発の山本由伸は立ち上がり、先頭・アダメスを遊撃手キム・ヘソンの悪送球による失策で出塁させるとアラエスの安打などで無死満塁のピンチを招き、ディバースの適時打、シュミットの中犠飛、イ・ジョンフの適時打で3点を失った。

ジャイアンツの本拠地オラクル・パークは右翼席後方の「マッコビー湾」へ直接飛び込む場外本塁打「スプラッシュヒット」が名物の一つ。昨年7月11日（同12日）に日本選手初のスプラッシュ弾を放っており、今カードでも豪快な一発に期待がかかる。