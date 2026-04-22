スタート前にクネクネ――お馴染みのあの動きにも、知られざる“加減”があった。

【映像】意外な裏事情が潜むお馴染みの光景（実際の様子）

スーパーGTの2026シーズン開幕戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round1 OKAYAMA GT 300km RACE」を取り上げた『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』の最新回では、フォーメーションラップ中に各車が左右に振る「ウィービング」の意味について、ゲスト出演していたTGR TEAM KeePer CERUMO（#38 GR Supra）の大湯都史樹に質問が飛んだ。

大湯は「これはタイヤとブレーキを温めています」「していないと、最初の1コーナーで曲がりきれずにクラッシュやスピンしてしまうこともあるので」と説明。

しかし、この“お馴染みの動き”にはもう一つの側面があった。解説の脇阪寿一氏が「やりすぎたら酔うよな」と反応すると、大湯も即座に「酔います」と断言。スタジオは「えー！」「そうなんだ」と驚きの声に包まれた。

脇阪氏はさらに「やればやるほどいいよ？ でも僕はできなかった」と苦笑い。大物レーサーの意外な一面をのぞかせた。

実際に大湯も過去のレースで「ウェービングしすぎて気持ち悪くなってきた」と無線で訴えたことがあり、“やりすぎればプロでも酔う”という現場のリアルが浮き彫りとなった。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）