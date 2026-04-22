社会をえぐる映像詩！ Omen44「Da Games People Play」

記事ポイント Omen44が先行シングル「Da Games People Play」のミュージックビデオを2026年4月22日に公開2026年9月7日リリース予定のアルバム「u.s.」につながる、移民の視点からアメリカ社会を描いた楽曲カバーアートや映像でユリ・コチヤマ氏、公民権運動、映画「Easy Rider」などの歴史的背景を表現 Omen44が先行シングル「Da Games People Play」のミュージックビデオを2026年4月22日に公開2026年9月7日リリース予定のアルバム「u.s.」につながる、移民の視点からアメリカ社会を描いた楽曲カバーアートや映像でユリ・コチヤマ氏、公民権運動、映画「Easy Rider」などの歴史的背景を表現

ニューヨークを拠点に活動する日本人ラッパーOmen44が、先行シングル「Da Games People Play」のミュージックビデオを公開します。

2026年9月7日リリース予定のアルバム「u.s.」からの第1弾シングルで、差別や宗教、銃社会など現在のアメリカ社会に切り込んだ作品です。

Omen44「Da Games People Play」





公開日：2026年4月22日楽曲名：Da Games People Play（邦題：孤独の影）アーティスト：Omen44収録予定作品：アルバム「u.s.」アルバム発売予定日：2026年9月7日

「u.s.」には、“United States”と“US”のダブルミーニングが込められています。

Omen44が20年以上にわたってアメリカで暮らしてきた経験と、自身のキャリアの集大成を重ねたアルバムです。

先行公開された「Da Games People Play」は、不法移民問題の影響がビザ保持者や合法移民にも広がる現状を背景に制作された楽曲。

移民の視点から、混沌とするアメリカ社会を言葉で切り取った1曲です。

映像表現





カバーアートは、1960〜70年代の人権活動家で日系アメリカ人のユリ・コチヤマ氏をモチーフにデザインされています。

ニューヨークのハーレムで黒人の公民権運動を支え、マルコム・Xとも親交があった人物です。

MVでは、Omen44が映画「Easy Rider」でデニス・ホッパーが演じたビリーの姿に扮し、自由を求めた時代の精神に敬意を示しています。

さらに、アジアから移動してきた子孫と考えられるネイティブアメリカンのイメージも重ね、歴史の中で追いやられてきた存在を視覚化した構成です。

楽曲のテーマ

楽曲は、現大統領のスピーチにある「私はベストな言葉を知っている」という一節の引用から始まります。

Martin Luther King Jr.の「I Have a Dream」との対比によって、冒頭から強い緊張感を生み出す構成です。

ヒップホップを“言葉のアート”として捉え、それらの言葉をどうつなぐかで現代社会を描こうとする姿勢も印象的。

アルバム「u.s.」へ続く宣戦布告のような先行シングルです。

Omen44の歩み





幼少期から11歳まで：アメリカ・テキサス州で生活19歳：単身で再渡米しニューヨークへリリック：全編英語で制作共作・提供実績：Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp Lo、Large Professor、Marley Marl ほか

日本帰国後にヒップホップと出会い、神戸を拠点に活動を開始。

DJ KRUSHの影響を受けてイギリスも訪れ、その経験が後の制作活動にも生かされています。

その後、ヒップホップの原点であるアメリカ黒人カルチャーを追求するため、19歳でニューヨークへ。

黒人コミュニティーと真剣に向き合うためにリリックをすべて英語で統一し、5パーセンターズの一員としても活動してきています。

海外アーティストとの共作だけでなく、Buddha BrandファミリーやMEGA-G、Yzerrともつながりを持つ存在。

日本人とローカルアーティストを結ぶイベントや能登半島地震の被災者支援にも取り組み、日本とニューヨークの架け橋として活動しています。

「Da Games People Play」は、社会問題と個人の視点を重ね合わせながら、Omen44の歩んできた道のりまで浮かび上がらせる楽曲です。

アルバム「u.s.」に向けた最初の一歩として、そのメッセージ性に注目。

Omen44「Da Games People Play」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Da Games People Play」はどんな作品ですか？

A. Omen44が移民の視点から現在のアメリカ社会を描いた先行シングルです。

差別、宗教、銃社会、不法移民問題などを題材にし、アルバム「u.s.」へつながる重要な1曲として発表されます。

Q. ミュージックビデオはいつ公開されましたか？

A. ミュージックビデオは2026年4月22日に公開されます。

映像では映画「Easy Rider」や公民権運動の歴史的文脈を取り入れ、現代の社会問題を視覚的に表現しています。

Q. Omen44のアルバム「u.s.」はいつリリース予定ですか？

A. アルバム「u.s.」は2026年9月7日にリリース予定です。

タイトルには“United States”と“US”という二つの意味が込められ、Omen44の20年以上のアメリカ生活とキャリアの集大成として制作されています。

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