鮮やかさと耐久性の両立！ GSアライアンス「シリカ複合有機顔料」

記事ポイント GSアライアンスと大阪公立大学が、有機顔料とシリカを複合化した新規材料の開発に成功鮮やかな発色を保ちながら、耐候性、耐熱性、化学安定性、機械的強度の向上を実現塗料、印刷インク、プラスチック、化粧品、自動車、建材分野での活用が期待される技術 GSアライアンスと大阪公立大学が、有機顔料とシリカを複合化した新規材料の開発に成功鮮やかな発色を保ちながら、耐候性、耐熱性、化学安定性、機械的強度の向上を実現塗料、印刷インク、プラスチック、化粧品、自動車、建材分野での活用が期待される技術

GSアライアンスと大阪公立大学が、有機顔料とシリカを組み合わせた新しい複合材料を開発します。

有機顔料の鮮やかな色彩を維持しながら、シリカの耐久性や耐熱性を加えた技術で、色材分野の新たな選択肢として注目されています。

GSアライアンス「シリカ複合有機顔料」





開発主体：GSアライアンス株式会社、大阪公立大学発表日：2026年4月22日技術概要：有機顔料とシリカ（二酸化ケイ素）を複合化した新規色材主な特長：高発色性、耐候性、耐熱性、分散性、化学安定性耐熱性：加工プロセスで350℃以上まで改善想定用途：塗料、印刷インク、プラスチック、化粧品、自動車、建材

今回開発されたのは、有機顔料を緻密なシリカ構造の中に取り込んだ複合材料です。

有機顔料は高彩度な発色が魅力の一方、太陽光や紫外線による劣化、加工時の熱への弱さが課題です。

この技術では、ガラスの主成分でもあるシリカを組み合わせることで、色の鮮やかさと耐久性の両立を目指しています。

有機顔料の課題

色材は、水や油、溶剤に溶ける染料と、溶媒に溶けず粒子として存在する顔料に大きく分けられます。

一般的に顔料は染料より耐候性に優れますが、有機顔料は長期間の紫外線曝露で退色しやすい点が課題です。

一方で無機顔料は耐久性に優れるものの、発色の鮮やかさでは有機顔料に劣る場合があります。

従来の色材が抱えてきたトレードオフです。

複合化で得られる特長





高彩度で繊細な色調を実現シリカ構造により酸素や水分の侵入を抑え、耐候性を向上高温工程でも分解しにくい高い耐熱性高融点樹脂との複合化に対応塗料や樹脂中で耐擦傷性、硬度、強度が向上酸やアルカリに対する耐性も向上

緻密なシリカ構造が有機顔料を保護することで、紫外線や外部環境による劣化を抑えやすくなります。

さらに、加工時の耐熱温度は350℃以上に改善され、これまで有機顔料では難しかった高温プロセスへの適用も視野に入ります。

耐溶剤性が求められる用途に展開しやすい点も、実用面での強みです。

広がる用途

想定される用途は、塗料やコーティング、印刷インク、プラスチックや樹脂材料の着色、化粧品、自動車、建材と幅広い領域です。

有機顔料の鮮やかな発色と、無機材料の耐久性を組み合わせることで、実用性と意匠性の両立が求められる分野に対応しやすくなります。

さらに、安価で大量生産可能、実用化レベルという条件を満たす製造技術は限られており、市場性の面でも期待が高まります。

GSアライアンスが開発したシリカ複合有機顔料は、高発色性、高耐候性、高耐熱性、高耐久性を兼ね備えた新しい色材です。

有機顔料と無機顔料の長所を組み合わせることで、従来の課題解決につながる技術として幅広い分野での活用が期待されます。

脱炭素や持続可能社会に向けた高機能材料として、今後の実用展開にも注目です。

GSアライアンス「シリカ複合有機顔料」の紹介でした。

よくある質問

Q. シリカ複合有機顔料とは何ですか？

A. 有機顔料を緻密なシリカ構造の中に取り込んだ新しい複合材料です。

鮮やかな発色を保ちながら、シリカが持つ耐熱性、耐候性、分散性、化学安定性を付与できる点が特長です。

Q. 従来の有機顔料と比べて何が向上しましたか？

A. 紫外線による劣化や退色を抑えやすくなり、加工時の耐熱温度も350℃以上まで改善されたとされています。

高温成形や耐溶剤性が求められる用途にも広がる可能性があります。

Q. どのような分野での活用が期待されていますか？

A. 塗料、コーティング、印刷インク、プラスチックや樹脂材料の着色、化粧品、自動車、建材などでの応用が想定されています。

意匠性と耐久性の両方が求められる分野で注目されています。

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