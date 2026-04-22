タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“透け透け”白タイツの甘々コーデを披露した。

「新しくお迎えした白タイツ おうちで見た時よりお外で見たら想像以上にちゃんと白で甘々コーデになっちゃった」と、白ニット、黒のショートパンツに白タイツ姿の写真をアップ。

そして、「これはこれで可愛いけど…ちょっと照れて途中で脱いだのは内緒にしておきます」とつづった。

ハッシュタグで「白タイツ」「ootd」「ニット」「おでかけ」「プチプラコーデ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「甘々コーデすごく良きかと」「似合ってるよ」「可愛い過ぎるよぉ〜」「美しい」「似合ってます！素敵なコーデですね」「めちゃお人形さんみたい」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。