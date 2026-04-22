犬が体をスリスリしてくる理由5つ

1.ニオイをつける

犬には、縄張り意識があります。自分の縄張りと他の犬の縄張りを区別する印は、ニオイです。縄張り内のあちこちに体を擦り付けたりニオイの強いおしっこをかけたりして、自分のニオイで「ここは私の縄張りです」とマークするのです（マーキング）。

同じように、お気に入りのおもちゃなどにも自分のニオイをつけて「これは私の物です」と主張することがあります。飼い主さんに愛犬が自分の体をスリスリするのにも、同じような理由があると考えられています。飼い主さんに自分のニオイをつけることで、「家族」だと安心できるのでしょう。

2.ニオイを上書きする

前述の縄張りや所有のために自分のニオイをつけるのとは別の意味で、ニオイを上書きするためにスリスリすることもあります。

犬は、タバコや薬品、香料など、人工的なニオイを不快に感じる犬が多いようです。不快なニオイが自分の体についてしまった場合、そのニオイを自分が安心できるニオイで上書きするためにスリスリするのです。

自分の体についた不快なニオイを安心できるニオイで上書きするために、カーペットや寝具、地面など、飼い主さんの体以外の場所に体を擦り付けることもあるでしょう。

3.愛情表現

飼い主さんが、仕事や趣味など愛犬以外のことに関心を向けていたら、いつの間にか愛犬がやってきてそっと体を擦り付けてくることがあるのではないでしょうか。そんな時は、飼い主さんに構ってもらいたい、思いっきり甘えたいという愛情表現のことが多いようです。

4.アピール

愛情表現よりもさらに強く、少し上目遣いで飼い主さんの顔を見つめながら近づいてきてスリスリする時は、何か「お願い事」や「アピールしたい事」があるというケースもあるようです。

特に、以前同じことをしたらお願い事（おやつが欲しい、抱っこして欲しいなど）が叶ったという経験をしたことのある犬は、「こうすれば叶えてもらえる」と学習して、繰り返すようになることがあります。

5.体がかゆい

背中やお尻など、自分ではあまり届かない部位がかゆかったり変な感覚があると、それを解消するために飼い主さんの体を利用することもあります。自分では届きづらい部位なので、飼い主さんなどに擦り付けて解消しようとしていると考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

ただし、スリスリする部位を確認し、赤く腫れている、毛がこそげてはげているなどの異常が見られる場合はもちろん、外見上は異常がなくてもいつまでも掻いている場合は、できるだけ早くかかりつけの動物病院で見てもらうことをおすすめします。

犬が体をスリスリしてくるシチュエーション別の心理

帰宅した飼い主さんの足にスリスリ

長い1日が終わり、仕事でクタクタに疲れて帰宅すると、出迎えてくれた愛犬が足に体を擦り付けてくるということが、ありませんか。

この時の愛犬の心理としては、下記のようなことが考えられます。

寂しさ（愛情表現） 空腹（アピール） 別のニオイ（ニオイの上書き）

どれか一つの場合もあれば、複数が同時に湧き上がっての行動かもしれません。愛情表現やアピールなど、愛犬の気持ちにしっかり応えてあげましょう。ただし、愛犬が興奮している場合は、一旦クールダウンをさせてから応えるようにしましょう。

シャンプー後にスリスリ

シャンプーや洗剤のニオイが気に入らないことも多いようです。自分のシャンプー後や飼い主さんの入浴後、洗濯したての洋服を着た後などにスリスリしてくる場合、自分の体や飼い主さんの体から漂うシャンプーや洗剤のニオイを取り除こうとしている可能性が高いでしょう。

愛犬や飼い主さんのためのシャンプーや洗剤は、できるだけ愛犬が嫌がらないような、微香性や無香性の物を選ぶと良いでしょう。

じっとしていると近寄ってきてスリスリ

たとえ猟犬の血筋でも、伴侶動物として人と一緒に暮らす現代の犬たちは、成熟した後も時々子犬の頃の気分に戻り、飼い主さんに思いっきり甘えたくなることがあるようです。また、飼い主さんが落ち込んでいると、「どうしたのだろう」と近寄り、寄り添いながら安心できるまで見守ったりもします。

飼い主さんがじっとして静かに過ごしていると、いつの間にかそばに寄り添ったりそっとスリスリしたりしている場合は、「撫でて！」と子犬気分に戻っていたり「どうしたの？」といつもと様子の違う飼い主さんを落ち着かせようとしている可能性が高いでしょう。

上目遣いで飼い主さんを見つめながらスリスリ

人は、愛犬が身を寄せて上目遣いに見つめられると、「かわいい」と思うのと同時に「なんかお願いがあるな」と感じることが多いようです。そんな様子を見ると、「お腹が空いたのかな」とか「抱っこされたいのかな」などと期待に応えてしまいがちです。

その思いが一致した場合、犬は「なるほど、こうするとおやつをもらえるな」などと学習します。かくして、飼い主さんと愛犬の間でだけ通じる「お願い」のコミュニケーションが成立するというわけです。

まとめ

同じようなシチュエーションでも、愛犬の心理が必ずいつも同じだというわけではありません。前後の状況やその時の愛犬の様子、表情などをよく観察し、愛犬の気持ちを読めるようになると、愛犬との間の信頼関係が深まり、お互いにより快適に暮らせるようになれるでしょう。

ただし体調不良の可能性が考えられる場合は、できるだけ速やかにかかりつけの動物病院に相談しましょう。そのためには、普段の愛犬の様子をよく観察し、些細な変化にもすぐに気付けるような関係性を築いておくことが大切です。