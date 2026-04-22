「本当に見つからない」菓子メーカー、“想定を大幅に上回る”事態にお詫び。「どこに売ってるの〜」
アトリオン製菓の公式X（旧Twitter）アカウントは4月21日、投稿を更新。「お詫びとご連絡」を公開したところ、さまざまな内容の反響が集まっています。
【動画】菓子メーカーが「お詫びとご連絡」を公開
この投稿には「本当に見つからない」「どこに売ってるの〜」「え、そんなん食べたいじゃん…」「このスピードでも追いつかない、、、」「輸入希望w」「どうか手に入りますように…！」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【動画】菓子メーカーが「お詫びとご連絡」を公開
「このスピードでも追いつかない、、、」同アカウントは「お詫びとご連絡 信州限定発売のヨーグレットグリーンアップルですが、おかげさまで私たちの想定を大幅に上回るご購入をいただいており、現在各所で売り切れが発生しております」と報告。続けて、感謝と謝罪の言葉をつづっています。さらに「現在急ピッチで生産しております」と明かし、製品の製造過程の一部を動画で公開しました。
「ブランド初の地域限定商品」「ヨーグレットグリーンアップル」は「ブランド初の地域限定商品」として3月18日より発売。同社が本社を構える長野県限定で販売されています。多くの人に商品が行き渡るには、今しばらく時間がかかりそうです。
(文:All About ニュース編集部)