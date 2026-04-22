「めっちゃムキムキなのが一段と…」26歳女子体操選手の“美腹筋”にファン注目 アイタードは「ゴールドが素敵どす」
杉原愛子のアイタードと腹筋にファンからコメントが寄せられた(C)産経新聞社
体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）に出場した杉原愛子が自身のインスタグラムを更新し、4月18日に行われた女子決勝を振り返る投稿を行った。
【写真】「どっちの色が好きですか？」“美腹筋”の杉原愛子、実際の投稿をチェック
26歳の杉原は予選3位で決勝に挑み、106.965点で5位という結果に終わった。それでも、床運動では全体トップの高得点を記録し、持ち味を発揮した。
インスタでは「全日本個人総合選手権大会、応援ありがとうございました 怪我なく無事に終えることができ、本当にホッとしています」と心境を明かすと、「いつも支えてくださる先生方、トレーナーの皆様、日頃からサポートしてくださるスポンサー企業の皆様、家族、そしてどんな時でも応援してくれるファンの皆様のおかげで、最後のゆかまで諦めず、自分らしく楽しんで演技することができました」と、感謝の思いを綴った。
また、「今大会を通して、自分の気持ちの弱さにも改めて気づくことができました。NHK杯に向けてもう一度自分と向き合い、怪我に気をつけながらさらに成長できるよう頑張ります」と、意気込みを語っている。
杉原はさらに「ちなみに…アイタードはどっちの色が好きですか？」と、自身がプロデュースした新しいレオタードである「アイタード」の2パターンの写真を掲載し、ファンに投げかけた。
ファンからは「予選が白だったんですか？金が好きです」「ゴールドが素敵どす」「私は、黄色と黒のツートンの方が良いと思いました」とコメントが寄せられた一方で、「写真で見るとめっちゃムキムキなのが一段と伝わりますね 金色がかわいいお顔にすごくマッチしてるような気がします」と、アイタードからでもわかる綺麗に割れた腹筋に注目するコメントもあった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]