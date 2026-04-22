【スタバ】韓国発「thisisneverthat」と初タッグ 日常に溶け込む新たなコーヒースタイルを提案
スターバックスが、韓国・ソウル発のストリートウェアブランド「thisisneverthat」と初のコラボレーションを実施する。コレクション「neverthatcoffee」をコンセプトに、日常に溶け込む新たなコーヒースタイルを提案し、28日から公式オンラインストアで販売を開始する。
【画像】タンブラーにTシャツ…コラボ商品全部見せ
thisisneverthatは2010年にソウルで設立されたブランドで、ストリートカルチャーや音楽、ユースムーブメントから影響を受けたデザインが特徴。一方スターバックスは、コーヒーを通じた人と人とのつながりを重視してきた。両者は分野こそ異なるが、日常に寄り添い個人のスタイルを映し出す存在という共通点を持つ。今回のコラボでは「未完成だからこその自由さ」「共有することで生まれるコミュニティ」という思想を軸に、コーヒーとストリートファッションの融合を図る。
ウェアにはワッフル素材やコットンジャージーを採用し、ガーメントウォッシュやピグメント染めによって着込んだような風合いを表現。背面にサイレンロゴを配したデザインなど、スターバックスらしさも加えている。サイズはSからXLまでのユニセックス展開となる。
また、ステンレスボトルやマグタンブラー、バッグ類なども展開。直線的なフォルムのマグやハンドル付きボトル、パッカブル仕様のバックパックなど、日常使いしやすいアイテムがそろう。コーヒーを持ち歩く行為そのものをスタイルとして楽しむ提案となっている。
【主な商品】 価格はすべて税込
・ハンドルリッドステンレスボトル680ml／6600円
・ステンレスマグタンブラー503ml／5500円
・ワッフルフーディー／18700円（S〜XL）
・フーディー／18700円（S〜XL）
・S／S Tシャツ／8800円（S〜XL）
・L／SワッフルTシャツ／12100円（S〜XL）
・キャップ／8800円
・パッカブルバックパック／13200円
・パッカブルボトルバッグ／6600円
【画像】タンブラーにTシャツ…コラボ商品全部見せ
thisisneverthatは2010年にソウルで設立されたブランドで、ストリートカルチャーや音楽、ユースムーブメントから影響を受けたデザインが特徴。一方スターバックスは、コーヒーを通じた人と人とのつながりを重視してきた。両者は分野こそ異なるが、日常に寄り添い個人のスタイルを映し出す存在という共通点を持つ。今回のコラボでは「未完成だからこその自由さ」「共有することで生まれるコミュニティ」という思想を軸に、コーヒーとストリートファッションの融合を図る。
また、ステンレスボトルやマグタンブラー、バッグ類なども展開。直線的なフォルムのマグやハンドル付きボトル、パッカブル仕様のバックパックなど、日常使いしやすいアイテムがそろう。コーヒーを持ち歩く行為そのものをスタイルとして楽しむ提案となっている。
【主な商品】 価格はすべて税込
・ハンドルリッドステンレスボトル680ml／6600円
・ステンレスマグタンブラー503ml／5500円
・ワッフルフーディー／18700円（S〜XL）
・フーディー／18700円（S〜XL）
・S／S Tシャツ／8800円（S〜XL）
・L／SワッフルTシャツ／12100円（S〜XL）
・キャップ／8800円
・パッカブルバックパック／13200円
・パッカブルボトルバッグ／6600円