timeleszの菊池風磨（31）が22日、自身の会員制ブログを更新。喉の不調にともなう活動休止についてコメントした。

菊池についてはこの日、STARTO ENTERTAINMENT社が公式サイトで「喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりました」と発表。「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と経過も明かされた。

菊池は会員制ブログで「新体制も二年目に入り、“またここから”というタイミングで、正直とても不甲斐ない思いです」と心境を吐露。「グループから、secondzから、そしてお仕事から、片時も離れたくないと強く思っておりましたが、ここでおやすみすることが、この先より長く一緒にいさせていただくための大切なひとときだと信じて、このような決断をいたしました」と明かした。

「必ずすぐ戻ってまいりますので、その時までどうかtimeleszをよろしくお願いします。もちろん、戻ってきてからもお願いします。前述の通り喉以外の体は元気ですし、“アイツ喋りすぎだったんだろ〜”なんて、メンバーと一緒にイジってもらえると幸いです」とし、「ただ、戻りましたら、よりキラキラアイドルとして舞い踊りますので、お気をつけください」と菊池らしい言葉も添えた。