球場にクロップド映えする“初夏ビジュアル”が集結！ ユナ、ジウらK-POPアイドル始球式が熱い

韓国プロ野球の球場に、“初夏ビジュアル”が集まっている。

2026シーズンの開幕後、アイドルたちの始球式が次々と話題を集めているが、なかでも目を引くのは、軽やかなユニホームアレンジや爽やかなスタイリングで球場を彩った女性アイドルたちだ。

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勝利を願うマウンドでありながら、どこか季節の空気まで運んでくるような華やかさがある。

最近の韓国球場は、ただボールを投げる場所ではなく、アイドルたちがそれぞれの魅力を短い時間で鮮やかに残していく、“初夏のステージ”にもなっているといえるかもしれない。

球場を彩った“初夏ビジュアル”たち

その象徴の一人が、ITZYのユナだろう。

4月1日、ソウルの蚕室（チャムシル）球場で行われたLGツインズとKIAタイガースの試合前、ユナは始球式に登場した。

多くの韓国メディアは、それについて「勝利の妖精の“骨盤始球”」と表現しており、投球そのものはもちろん、しなやかなフォームと華やかな存在感が話題を呼んだ。

（写真提供＝OSEN）ITZY・ユナ

しかもユナは始球後、応援団ステージに上がってパフォーマンスまで披露しており、球場の熱気を一気に引き上げた。初夏の始まりにふさわしい、明るくエネルギッシュな一幕だった。

続いて視線を集めたのが、Red Velvetのジョイだ。

4月10日、高尺（コチョク）スカイドームで行われたロッテ・ジャイアンツ対キウム・ヒーローズ戦の始球式で、ジョイはクロップド丈にアレンジしたユニホームトップスにデニムパンツを合わせ、スポーティーでありながら軽やかな初夏ムードを漂わせた。

とりわけ記事では「一握りの腰」が強調され、「球場の女神登場」とまで呼ばれていた。

（写真提供＝OSEN）Red Velvet・ジョイ

野球のユニホームというカジュアルなアイテムでも、ジョイらしい明るさと女性らしさが自然ににじんでいた。

さらに、4月16日にはtripleSのジウが蚕室球場で行われたLG対ロッテ戦の始球式に登場した。クロップドスタイルのLGユニホームを着こなし、すっきりしたウエストラインと人形のようなビジュアルで視線を集めた。

ロングウェーブのヘアスタイルも相まって、はつらつとした魅力と清純な雰囲気が同時に際立っていた。

（写真提供＝OSEN）tripleS・ジウ

また、この日バッターとして打席に立ったハヨンの“空振り”も、愛らしさで注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）tripleS・ハヨン

ジウは試合後、自ら“勝利の妖精”になれたことを喜ぶコメントも残しており、明るい余韻まで含めて印象的な始球式だった。

そして4月21日、SAY MY NAMEのソハは、少し違う意味で強烈な印象を残した。

ハンファ・イーグルス対LG戦のマウンドに立ったソハは、172cmの長身にクロップドユニホームとジーンズを合わせた姿で登場し、まずその抜群の比率で目を引いた。

長い手足を生かしたワインドアップも爽快で、まさに初夏の球場に似合うすっきりしたビジュアルだった。投球自体は“叩きつけ始球式”になってしまったが、本人の照れた笑顔まで含めて、むしろ記憶に残るワンシーンになった。

（写真提供＝OSEN）SAY MY NAME・ソハ

うまく投げるかどうかだけではなく、その瞬間の空気まで明るくするところに、始球式の魅力があるのだと感じさせた。

一方、4月18日には少女時代のユナが、成熟した美しさで存在感を見せた。

KIA対斗山ベアーズ戦に登場したユナは、斗山ユニホームにピンクのグローブを合わせたスタイルで視線をさらった。派手すぎないのに確実に目を引く、そのバランスが絶妙だ。

記事では「18年前の初始球式を思い出させる変わらぬビジュアル」とも書かれており、初夏らしい軽やかさというより、“時間まで味方につけた美しさ”が際立っていた。

（写真提供＝OSEN）少女時代・ユナ

こうして見ると、最近の韓国球場で話題になる女性アイドル始球式には、ある共通点がある。

クロップドユニホーム、デニム、自然なヘアスタイル、そして爽やかさの中に少しだけ夏の気配をにじませる軽やかさである。露骨ではないが、確かに目を引く。その絶妙なバランスが、いまの始球式をただのイベント以上のものにしている。

もちろん、始球式の本質はチームの勝利を願うことにある。ただ、その短い数分のあいだに、アイドルたちはそれぞれの個性と季節感を球場に残していく。

本格的な夏が近づくにつれ、韓国球場の始球式はさらに華やかさを増していきそうだ。