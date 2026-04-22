【凄！ホビー用 ガラスヤスリ【鳥居】】 【凄！ホビー用 ガラスヤスリ 仕上げ用【だるま】】 6月 発売予定 価格：各1,100円

童友社は、工具「凄！ホビー用 ガラスヤスリ【鳥居】」と「凄！ホビー用 ガラスヤスリ 仕上げ用【だるま】」をそれぞれ6月に発売する。価格は各1,100円。

本製品は、同社の模型用工具「凄！ホビー用」シリーズから、目詰まりを洗い流し、半永久的に使用できる「ガラスヤスリ」に鳥居とダルマがデザインされた商品となっている。

「凄！ホビー用 ガラスヤスリ【鳥居】」は、先端の曲線部は視認性が良く、細かな対象を狙いやすい仕様で、ナノガラスを使用した両面ヤスリになっており、プラモデルのゲート処理を綺麗に仕上げる。

「凄！ホビー用 ガラスヤスリ 仕上げ用【だるま】」は、ナノガラスを使用した両面ヤスリになっており、プラモデルの仕上げにおすすめ。不要な部分の切削にも使用でき、切削時は番手240番に匹敵するほか、透明ガラスで、作業を確認しながら進めることができ、早くて綺麗を可能にする。

「凄！ホビー用 ガラスヤスリ【鳥居】」

「凄！ホビー用 ガラスヤスリ 仕上げ用【だるま】」

ヤスリ面：100mm 番手：約240番相当 材質：ナノガラス（ナノメートル単位で構造を制御し、製造されたガラスです。）本体サイズ：140mm×13mm×2.5mm ヤスリ面：105mm 番手：3,000～4,000番相当 材質：ナノガラス（ナノメートル単位で構造を制御し、製造されたガラスです。）

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