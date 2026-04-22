【坂柳有栖】 2027年3月 出荷予定 価格：36,630円 対象年齢：15才以上

ベルファインは、1/7スケールフィギュア「坂柳有栖」を2027年3月に発売する。価格は36,630円。

本商品は、TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」に登場する、Aクラスを率いる天才少女「坂柳有栖」を再現した1/7スケールフィギュア。上品な佇まいや、彼女の象徴ともいえるベレー帽やステッキまで丁寧に再現されている。

紫がかった髪はクリアパーツで表現。知的で余裕を感じさせる微笑みなど、坂柳有栖のミステリアスで気品ある雰囲気が細部まで魅力たっぷりに仕上げられており、オリジナル台座が付属する。

【坂柳有栖】

スケール：1/7

サイズ：全高約200mm

商品形態：PVC製塗装済み完成品

材質：PVC・ABS・磁石

原型製作：ゆーも（モワノー）

彩色製作：PLAMODE

（敬称略）

(C)衣笠彰梧・ KADOKAWA 刊／ようこそ実力至上主義の教室へ 2 製作委員会