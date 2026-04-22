ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が21日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。ドラゴンズ愛を叫んだ。

山口はプロ野球中日ドラゴンズの熱烈なファンとして知られ、今年からは球団アンバサダーにも就任。「ドライチ ドラゴンズファンの一郎くん」のコーナーで現在の中日に言及。21日放送当日は巨人に1−2で敗れ、今季10度目の逆転負けで今季2度目の5連敗。借金は今季ワーストタイの12まで膨らみ、最下位に沈んでいる。

山口は「いろいろありまして、4勝16敗で最下位です。おかちいですね」とおどけた。続けて「アンバサダーになったからっていう…俺がアンバサダーになったからこういう結果になったんじゃないかっていう声がそろそろ出てきそうな成績ではありますが」と語った。

「おかしい。なんでこんなことが起きるのか、俺は分からないが分かる」と自分を慰めていた。同じく竜党のファンから来た「こんなんで1年持ちますか？」とのメールを読み上げ、「持ちます！ 僕は持ちます！ 来年見てるから、既に」と言葉に力を込めた。

現時点での低調の理由を推察。「なんでこういうことになったかって冷静に考えてみると、オープン戦は調子良かった」と前置きした上で「全部ケガ。選手のケガケガケガケガケーガ。このケガが…ケガなの」と分析。“ケガ”の2文字を連呼した。

先週の放送では「全然ここからです。でも俺はもう勝ち負けはどうでもいい。みんなバカじゃないの？ みんなバカだと思う」と宣言。「ドラゴンズのことを『今日は負けた…』とか。『今日勝った！』とか言ってるのはバカだと思う。もう、勝ち負けじゃないから」と主張。「『阪神強いな』とか。『巨人いいな』とか。『ヤクルト強いな』とか言ってる、そういうのを思ってるっていうことは欲が強い。欲をなくさないと、まず」と投げかけた。

「つまり、いいところはいいのよ。ダメなところはダメっていうふうに。試合の勝ち負けじゃないところで、ドラゴンズのみそ汁の上澄みみたいな部分をしっかりとすすり飲む感じ。みそ汁の上澄みね、透明なたころだけをすすり飲む感じで」と語っている。