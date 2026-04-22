コロナショック以降、日米欧の大規模な金融緩和により「カネ余り時代」が到来しています。余剰資金が株式や不動産市場に流れ込むなか、投資が投資を呼ぶ状況が生まれ、資産を持つ者と持たざる者の二極化が進行しています。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、カネ余り時代において富裕層がますます富を増やす構造と、拡大する格差社会の現実を解説します。

株式や不動産市場へ流れ込む「余剰資金」

コロナショックもあり、日本だけでなく欧米の政府と中央銀行により、史上最大規模の金融緩和策と財政出動策がとられてきた。

金融緩和策とは、極めてシンプルにいってしまうと、中央銀行が、人工的に市中に出回るおカネの量を増やすことで、経済を下支えし、浮上させよう、というものだ。

各国の中央銀行からマネーが際限なく供給されているなか、水の流れと同じように、おカネは必ずどこかに流れ着く。本来、金融緩和は、大量に供給されたおカネが、預金から銀行貸出を通じて企業の設備投資や運転資金に回り、経済や雇用の活性化に繋げるために行っている。

しかし、金融緩和策が余りにも大規模であるため、そこから余り溢れたおカネは、余剰資金として、世界的にも規模が大きく流動性もある株式市場や不動産市場に流れることになる（図表1）。

［図表1］大規模な金融緩和によるお金の流れ（イメージ） （出所）マリブジャパン

このため、極論をいえば、高い信用力を持つ日米欧が大規模な金融緩和策を採っている限り、市中のおカネはジャブジャブ状態にあり、国際金融市場は悪くなりようがない。

投資が投資を生む…金融緩和の恩恵を受ける層

こうした金融緩和策などの恩恵を最も受けるのは、既に資産・資金を十分に持ち、その資産・資金を元手に投資や開発を行うことができる大手事業者や富裕層だ。

実際のところ、低利で銀行から融資を調達することで不動産投資を行い、資産を積み上げた富裕層も多い。結局のところ、古今東西を問わず、富裕層の富の源泉は、株式（起業や経営含め）と不動産の力による場合がほとんどのはずだ。

こうして誕生した新たな富裕層は、その資産を元手にレバレッジをかけたり、ハイリスク・ハイリターンな投資をしたり、地域や通貨や商品の分散などを図ったりして、ますますその資産を増やすことに成功することになる。

まさに、投資が投資を、富が富を生む世界だ。

二極化する日本…「働かなくてもいい時代」が招く格差

カネ余り時代の資産効果により富裕層が増えており、高級外車や不動産など活発な消費や投資によって経済が潤ってきている。

マクロ経済全体でみれば、消費主体であろうと投資主体であろうと、富を生み出すのであればどちらであっても問題ないのかもしれない。とはいえ、カネ余りで消費や投資が牽引する社会では、更なる格差社会を呼ぶことになる。

元手となる不動産や株式など金融資産を持つものは、資産価値の高騰により更なる消費や投資が可能になり、ますます富むことになる。

金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査（2024年）」によると、我が国の金融資産保有額（総世帯）は、1000万円以上が28.4％に対して、100万円未満も37.7％存在しており、二極化している。平均値は1245万円に対して、中央値は250万円となっており、一部の富裕層が平均値を引き上げているのが分かる。

富裕層の増加と働かなくてもいい時代の到来は、そうでない者との更なる格差を生むことになっている。

高橋 克英

代表取締役

株式会社マリブジャパン