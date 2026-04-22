「お昼寝から起きないから、見に行ったらコレ」



【動画】「知らなかった一面を見てしまった〜（笑）」ママも驚きの1歳児の様子

1歳の男の子の、意外な一面を捉えた動画がInstagramで話題になりました。ママに甘えるいつもの姿とはひと味違う男の子の様子に、「背中にチャックありません？開けたらおじさん出てくるかも」「人生何回目や」と反響が寄せられています。



4月から保育園に通い始めたという男の子。慣らし保育中のため、帰宅後に自宅でお昼寝をしていたそう。お昼寝が終わりそうな時間になってもなかなか起きてこなかった男の子を、ママがそっと見に行くと……！？



ベビーゲートに敷かれたマットの上で、男の子は仰向けにゴロンと寝転んでいました。実はすでに起きていたようです。両手を首の後ろにまわし、視線は天井を向いて、何やら考え事をしているような表情。その姿は、まるでお休みの日にくつろぐパパのよう…！？ママが見ていることにも気づきません。



ママがこっそり動画を撮影し続けても、気づかずにぼーっと天井を見ている男の子。リラックスしながらゆっくりとあくびをし、ゆったりと時間を過ごす男の子に、「もうちょっとしたらママ呼ぼうかな…」とママが考えたユーモアあふれるテロップが添えられました。



投稿したママ（@arara_norarara）に話を聞きました。



ーー息子さんの意外な一面を見た時の感想を改めて教えてください。



「1歳の息子も、自分の時間をちゃんと過ごしてるじゃん！って思いました（笑）普段は、泣いたり笑ったりの『the・赤ちゃん』ですが、意外と自分の世界でボーッとリラックスする時間ももっていたんだなぁって。



その調子で今後の人生も、うまく息抜きしてほしいなぁと、温かい気持ちで見守っていました。ただ、Instagramでの反響は 『中身オジサン！』『人生何周目？』ってコメントが多かったですね（笑）」



ーー通い始めた保育園や、帰宅後の息子さんの様子はいかがですか？



「慣らし保育って、やはり母も子も大変ですね。慣れない環境、見知らぬ人間に囲まれて、登園時は『ママぁぁぁぁぁぁ！！』と泣いています。帰宅後は、眠さと空腹で泣いたり、甘えん坊モードだったりですね。やはり環境の変化を感じているようです」



ーー普段の男の子はどのような性格ですか？



「普段は、探究心が強くて社交的な性格ですね！あまり人見知りせず、どんどん周りに『よっ！』って挨拶しています（笑）でも実は片方の手ではしっかりとママの服をつかんでいて、健気な一面もありますね」



動画には、200件を超えるコメントが寄せられました。



「午後のToDo管理とシミュレーションしとる（笑）」

「ちっちゃいおっちゃん、今日の予定考えてるぜ」

「誰もいない昼間のパパの姿だね」

「赤ちゃんにこんな時間があるなんて思わなかったよ〜」

「のんびりしてて可愛い♡この調子で生きていってほしい」



Instagram（@arara_norarara）では、話題になった今回の動画の続編で、「1歳男児に戻りました♡」とコメントを添えた、1歳児らしく泣きながらママを呼ぶ男の子の様子も紹介されています。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）