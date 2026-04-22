＜新中学1年生＞学校に行くだけで疲れるのは普通？部活は大丈夫？親の見守り方と慣れのリアル
春、新しい制服に身を包み、始まった中学校生活。期待と不安が入り混じるこの時期、あるママから、お子さんを心配する投稿がありました。
『新中1、学校に行くだけで疲れている。部活に入ったらやっていけるのだろうか。慣れかな？』
この素朴な疑問に、ママたちの共感の声が寄せられました。
珍しく疲れている…新中学1年生のママたちの声
同じように新1年生になったお子さんをもつママたちの声です。
『うちも新中1。学校が大好きなタイプだったけれど、新しいクラスメイトとの関係づくりや慣れない長距離通学で、珍しく疲れている様子』
『新高1だけれど、昨日はご飯を食べながら「今週は疲れた……」と呟いていたよ。はじめての電車通学、新しいクラスメイト、そりゃ気疲れもするよね』
『新高1の娘も疲れたと言っていた。覚えることもたくさんあるし、仮入部で迷っている』
こんな声が見られました。新しいクラスメイト、はじめての環境、通学距離の変化など、これまでの生活から一気に変わることで、子どもたちは想像以上にエネルギーを使っているのでしょう。さらに、「疲れたと言って帰ってくるのは普通」「新しい環境で疲れるのは当然」というコメントも少なくありません。つまり、この疲れは特別なものではなく、子どもたちみんなが経験する自然な反応なのでしょうね。
「とにかく疲れる」時期がある
実際に経験した家庭からは、より具体的な声も寄せられました。
『うちの子、ふたりともそうで、秋頃にやっと慣れてきた。それまではクタクタで、ご飯も食べずに寝てしまう日もあった』
『入学してまだ数週間なら、疲れて当然。こればかりは慣れるのを待つしかないよ。早くても中間テスト後くらいではないかな』
『朝、小学生を送るときにすれ違う中学生たち、みんな顔が疲れている』
『慣れるのに時間が必要だろうからと、中間テストが終わるまで中1は部活がなかった』
なかには、帰宅後そのまま朝まで眠ってしまうほど疲労が溜まる子もいるようです。また、1年生に限らず「1学期は毎年こんな状態。梅雨が明ける頃にようやく慣れてくる」という声もあり、環境に適応するには時間が必要なのかもしれません。
新しい生活に慣れてくれば大丈夫
この疲れはいつまで続くのでしょうか。ママたちが共通して挙げるのは、「慣れれば大丈夫」という意見です。
『徐々に体力がついてくると思うよ』
『息子も中1の最初は疲れていた。塾も19時から22時あって、さらに部活もはじまったらフラフラだった。とにかく体力がつくまでよね』
『うちの息子は毎日「お腹が痛い」と言ってトイレにこもっていた。夏休み後くらいに言わなくなった』
『うちも中学に入ったときは、慣れない生活や部活、塾でガリガリに痩せていた。でも慣れたら本当に体力がついて、精神的にも成長したよ』
ただし注意したいのは、ムリをさせすぎないことかもしれません。「頑張り屋の子ほど、新しい環境でストレスを抱えやすい」という指摘もあり、家庭で過度な期待をかけないことが大切なのでしょう。
嬉しい慣れと同時に怖い慣れも
一方で、「慣れ」には良い面だけでなく注意すべき側面もあるとの声もありました。
『部活と勉強を両立できる子もいれば、疲れて勉強を後回しにすることに慣れてしまう子もいる』
思春期に入り生活リズムが乱れ、夜更かしをしたり、ゲームや動画視聴の時間が増えたりすることもあるそう。思春期特有の心身の変化も重なり、ママとしては心配が増える時期でもあるでしょう。そのため、“慣れること”を前提としつつも、生活全体のバランスを見守ることが必要なのかもしれません。
ママにできることは「見守ること」
ママはどのように関わればよいのでしょうか。
『心配だけれど、慣れたらケロッとするから、親はどーんと構えていれば大丈夫』
『「疲れたよね、早めに寝な」と声をかけるとか、たまに好きなおやつを用意してあげるとか』
こうした日常のなかのささやかな気づかいが、子どもにとって安心につながるのでしょう。実際に、「一学期は大変そうだったけれど、2学期には普通にこなせるようになった」という声も見られました。また、「塾をやめて自分のペースにしたことで、体力がついてきた」という例もあり、状況に応じて負担を調整する柔軟さも大切なのでしょう。ムリに頑張らせるのではなく、しっかり休める環境を整えることが、この時期の大きな支えになりそうです。
『親のフォローは必須』
新しい環境に飛び込んだばかりの子どもにとって、「疲れる」という感覚はごく自然なもの。それは、環境に適応しようと努力している証でもあります。ママは焦らず、比べず、見守ること。「多くの子どもが通る道」……その視点をもちながら、子どもの歩みに寄り添っていきたいものです。