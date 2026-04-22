「死んだ後にどうしてほしい？」亡くなる1週間前に意識不明から回復した母が「優しい姉」だけに漏らした、意外な最期の願い

「死んだ後にどうしてほしいか」を本人に聞くことは、重要だとわかっていても簡単なことではない。そこには本人の覚悟の有無、家族との「関係性」という高いハードルがあるからだ。母から「怖い」と警戒されていた緩和ケア医が、あえて自分ではなく姉に最期の聞き役を託した理由とは。

【画像】優しい姉にお任せした「母への最後の質問」

岡山容子氏の書籍『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』より一部を抜粋・再構成し、母が亡くなる1週間前にあったことを記す。

亡くなる1週間前のこと

少し前に意識不明になったにもかかわらず、意識が戻った母。夜にはトイレまで歩いて行き、歯磨きまでできるようになりました。



そして、叔父とも会話をして、抱き合って再会を喜んでいました。



このものすごい回復力は、あとから振り返れば、「抗がん剤などの治療をほとんどしていないから元気だったということなのかなあ」などと思いました。



あるいは、1瓶3万円くらいする「すごくよく効く乳酸菌」とか、正体不明の真っ黒の「ヨウ素」の液体とかが効いているのかも、と思ったりもしましたが……。

はたまた、もしかすると「アタシ死なないわよ」と自信たっぷりに言っていた根拠である「祈祷」の効果が発揮されたのかも……。



そんなことがチラリと頭をよぎったのも事実です（苦笑）。

葬式とお墓はどうしてほしい？

さて、母が意識不明になる直前に「母が亡くなったらどうする？」ということも話題になりました。



父が京都のサ高住（サービス付き高齢者向け住宅）に入居するときの移動の車中で、母の死後のことについて話していました。葬儀をどのようにするか、お墓をどうするかなどです。



約20年前に祖母の葬儀をしたときの父のグダグダぶり。喪主なのに酔っぱらってパイプイスから転げ落ちる、準備も何もせず、あまりの準備のできていなさにお坊さんに当時20代の私たち姉妹が怒られる始末でした……。



あのグダグダが再度起こることを想像し、決めておかないと大変だぞ、と思ったからです。



私は葬儀を京都の私の自宅で行うことを提案しました。父母の自宅は狭いのと、遺体を京都から堺まで搬送して葬儀を行うのが大変そうだからです。父もそれでよいと答えました。



一方のお墓については、父は「代々の墓に入れる」と言いました。



しかしながら、母は祖父母と揉めに揉めた過去があります。「母はあんな祖父母と同じ墓に入りたがるだろうか？」という疑問がありました。

そこで、母が意識不明から回復したのを幸い、姉が見舞いに行ったタイミングで葬儀やお墓についての希望を姉に聞いてもらいました。



母は脳転移の影響で認知機能の低下症状が出ていたのですが、それでもはっきりと姉に対して「お墓、家のお墓に入りたーい。入りたいわあー。堺に帰りたいわあ」と子どものように言ったそうです。



それも、父が透析治療に出かけて不在のときに言ったので、父に遠慮しての発言ではなく本当の気持ちでしょう。



この母の希望を尊重し、葬儀も京都ではなく堺ですることにし、お墓も代々の墓に入れることにしました。



堺の実家の隣の一家が、家を片付けてくださるなど、多大なる助力を申し出てくださったことも大きいです。



周囲の方々の支援に恵まれてできることです。本当にありがたいことです。

死んだあとのことを聞く上で

葬儀やお墓のことなど、この「死んだあとに、どうしてほしい？」という話をすることは、とても大切なことです。



本人の意識があるうちに、葬儀をどのような形にしてほしいか、誰を呼んでほしいか、お墓はどうするか、財産や遺品を誰にどのように渡してほしいか、などの本人の意向を聞いておくことも大切だと思います。



ただ、この意向を聞くことは、簡単にできるようでなかなか難しいものです。



大前提として、「本人がもうすぐ死ぬことをわかっている」、さらには「死ぬことをある程度受け入れている」状態でないと話し合うことが難しいからです。



そして、聞き手と本人との関係も重要です。



私がこの話を聞くのを自分ではなく、「姉」に任せたのは、関係性の問題からです。



母は私をものすごく怖いと警戒していて、「私から叱られないような回答」しか出さないような状態でした。



私自身ももうあまりこだわっていないとはいえ、過去にさまざまあり、母に心を開いているとは言いがたいものがあります。うまく聞けないかもしれないという懸念があったのです。



その点、姉は非常に優しい人です。



母も姉には本音を話すことが多かったようです（逆に母に舐められてしまって、それはそれで煮え湯も飲まされる事態もあったようですが……）。



姉は母に寄り添い、時に母に流されそうになりつつもその母を引き留めるアンカー（錨）のような役割を果たしてきました。



この姉にだったら母も信頼して本心を話せるでしょうし、姉だったら難しい話題にも踏み込めるだろうと思って、「死んだあとに、どうしてほしい？」を聞く役目を託したのでした。

毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ

岡山容子

2026/2/20

1,870円（税込）

232ページ

ISBN： 978-4799332498

関係のよくない親の介護や看取りが不安なあなたへ。

毒親だった母を在宅で見送った医師による体験談と看取りの知識＆心得がわかる本



40代から60代にかけて直面する、親の老いと死。

親との関係がよくても不安になる人も多いのに、関係のよくない親なら、なおさら不安や怖い気持ちになるのも当然です。



・親との関係がずっと悪く、できることなら関わりたくない

・親が苦手で、なんとなく実家とは距離をとっている

・「毒親」とまでは言えないが、付き合いづらい親だ

・親がしょっちゅう人間関係やお金のトラブルを起こす

・親の価値観を、今でも押し付けてきて嫌な思いをする



著者は、京都で訪問診療・緩和ケアに携わる医師であり、真宗大谷派で得度した僧侶でもある岡山容子氏。



数多くの看取りに立ち会ってきた専門家でありながら、自身もかつて「毒親」だった実の母を、長年の葛藤の末に看取った経験をもっています。



（本文より一部抜粋）



親が死んでしまったあとも、あなたの人生は続きます。

そのときに、苦しんでしまったり、大きな後悔が襲ったりすることが少ないよう、できたらお別れはしたほうがいいとおすすめしています。



ただ、そのためにあなたが親との関係で最後の最後までつらい思いをするのならば……捨ててもいい、とも思っています。



親子の形はそれぞれ、見送り方もそれぞれです。

正解などはないのです。

そして「あなたはどうするのか」ということです。



それを、みなさんそれぞれに考えるヒントにしてもらうために、本書を書きました。