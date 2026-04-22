タレントの田中律子（54）が、沖縄にあるリノベーションした“海の家”を披露し、話題になっている。

【映像】田中律子の広々とした山の家や海の家

東京・海の家・山の家と3拠点で生活している田中。これまでにもInstagramで、広々とした「山の家」でくつろぐ様子や、庭に設置したサウナを満喫する姿、沖縄の「海の家」で育てたバナナを収穫する動画など、私生活について発信してきた。

リノベーションした沖縄の“海の家”を公開

2026年4月21日には、9年前にリノベーションしたという「海の家」のビフォーアフターをアップ。海が一望できる広々としたリビングを披露し、「リノベーションしてホント良かった。自分の好きな物、好きな世界観、テイストをデザイナーの岩切さんとたくさんディスカッションして、予算オーバーなとこはコストの低い材料に変えたり、やれるだけやってもらって、私の沖縄の家が出来上がっていった。少しずつ、また手を入れて、まだ成長してる私の家。居心地のいい、自分の好きな物に囲まれた生活は本当に最高」とつづっている。

この投稿には「何度見てもステキすぎるおうち」「こんなおうちに住みたいです」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）