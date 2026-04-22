【トラウマ級】「やだっ、汚れたくない」初経に絶望した女子中学生が選んだ猟奇的な“浄化”の道

憧れの少女に近づくため、少女が抱いた歪んだ願い

成績優秀で友人からも慕われる中学生・水川小春。彼女には、密かに憧れ、近づきたいと願う年上の美女の月嶋杏奈という存在がいました。杏奈が図書室で読んでいたギリシャ神話の「月の女神アルテミス」の本を自らも読み込み、小春は「女神さま」になりたいと強く願うようになります。友人とも「貞操観念を高くして」「邪念を消して」と語り合うほど、純潔であることに異常なまでの執着を見せ始めます。

初潮＝「汚れ」？ 思春期の身体の変化が引き金となる狂気

「神聖で潔白」な女神さまになることを目指していた小春ですが、ある日、初潮を迎えてしまいます。大人になるための自然な身体の変化ですが、歪んだ純潔信仰を持つ小春にとっては「汚れてしまった」という絶望的な出来事でした。この出来事をきっかけに、小春の精神は一気に崩壊へと向かっていきます。

憧れの年上の美女の正体と、血塗られた「女神」への道

実は、小春が憧れる杏奈は過去に「変態男メッタ刺し事件」を起こした犯人「少女A」だったことが週刊誌の記事で示唆されます。男に馬乗りになりカッターを振り下ろす凄惨な事件。しかし小春はそれを恐れるどころか、「あの時の……杏奈ちゃんみたいに 私にも…できる…よね」と思い詰めてしまいます。ラストシーンでは、カッターナイフと人形を前に、友人たちを巻き込んで「みんなで女神さまになれますように」と祈る小春の姿が描かれ、今後の凄惨な惨劇を予感させます。

一気読み必至のサイコホラー『灰色の女神さま』第1話を、ぜひその目で確かめてみてください。