水に浮く「便」は油の摂り過ぎが原因でヤバい？【脂質の話】

油の摂り過ぎ以外にも原因

ちょっと汚い話ですが、トイレでの排便後に便が水に浮いている、やけに粘り気があり水面に油の膜ができている、といった「いつもと違う便」に気づいたことはないでしょうか？

こうした便は一般に「脂肪便」といわれ、便に多くの脂肪が含まれている状態です。上記の他にも便の色が薄い、白っぽい、ニオイが強いなどの特徴を有していることもあります。

では、なぜこんな便が出るのか？ 食事で摂り過ぎた脂質が身体の外に排出されただけと軽く考えている方も多いようですが、じつはそう単純ではないのです。

食事などで摂取した脂質は、体内で中性脂肪とリン脂質に分解され、体を動かすためのエネルギーとして消費されます。このとき脂質を分解する段階で「乳化」と呼ばれる工程が不十分だと、分子が大きすぎて消化管内で吸収できないため、そのまま便に混ざって排泄されてしまうというわけです。

まれに心身の不調などで消化、吸収の機能がうまく働かず、脂肪便が出ることもありますが、それが何日も続く、頻繁に出るという場合は何らかの病気のサインかもしれません。

放っておくと低栄養状態に陥ったり、膵炎から重篤な疾患に発展することもあるので、「たかが脂肪便」と侮らず、早めに内科や消化器科を受診することをオススメします。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹