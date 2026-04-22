　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.50　6.00　6.28　6.78
1MO　7.48　6.00　5.81　7.00
3MO　7.98　5.91　6.49　6.96
6MO　8.54　6.14　7.22　7.30
9MO　8.79　6.33　7.62　7.50
1YR　8.95　6.54　7.88　7.65

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.08　9.67　7.01
1MO　6.99　9.55　6.99
3MO　7.51　9.37　7.07
6MO　8.20　9.54　7.33
9MO　8.56　9.64　7.52
1YR　8.79　9.74　7.68
東京時間10:34現在　参考値

ドル円短期ボラはやや警戒感も値幅の小さい直近の動きもあり、１週間物が７%台推移と落ち着いた動き。