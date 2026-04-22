通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物は７%台での推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.50 6.00 6.28 6.78
1MO 7.48 6.00 5.81 7.00
3MO 7.98 5.91 6.49 6.96
6MO 8.54 6.14 7.22 7.30
9MO 8.79 6.33 7.62 7.50
1YR 8.95 6.54 7.88 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.08 9.67 7.01
1MO 6.99 9.55 6.99
3MO 7.51 9.37 7.07
6MO 8.20 9.54 7.33
9MO 8.56 9.64 7.52
1YR 8.79 9.74 7.68
東京時間10:34現在 参考値
ドル円短期ボラはやや警戒感も値幅の小さい直近の動きもあり、１週間物が７%台推移と落ち着いた動き。
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3MO 7.98 5.91 6.49 6.96
6MO 8.54 6.14 7.22 7.30
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.56 9.64 7.52
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東京時間10:34現在 参考値
ドル円短期ボラはやや警戒感も値幅の小さい直近の動きもあり、１週間物が７%台推移と落ち着いた動き。