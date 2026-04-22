◆米大リーグ カブス７―４フィリーズ（２１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が２１日（日本時間２２日）、フィリーズ戦に先発登板して７回３安打１失点と好投し、２勝目を挙げた。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場し、７回に今季１号となる２ランを放った。

１巡目をノーヒット。４回２死でレイエスに中前に初安打を許したが、続くガルシアを右飛で無失点を継続。援護点がない中、５回も無失点で終えた。６回にはシュワバーに本塁打を許したが、崩れず。７回も０点でまとめ、ハイクオリティースタート（７回自責２以下）を達成した。

今永は前回登板の１５日（同１６日）、敵地のフィリーズ戦で今季４度目の先発。昨季東地区王者の強力打線を６回３安打１失点で２試合連続クオリティースタートを達成し、今季初勝利を挙げた。

今回は場所を変えて本拠で再びフィリーズと対戦。前回登板ではシュワバーとハーパーに対しともに３打数０安打で計５奪三振。唯一の失点はターナーのソロ弾だった。４月は３登板でこれまで１勝０敗、防御率１・０６だった。

強豪相手に連日の好投を見せた今永に、打線は５回に１点を先取。追いつかれた後の６回には２点を入れて突き放し、７回２死で鈴木が左越え２ランを放ち、突き放した。