MLB Japan公式Xは4月14日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平投手（31）がメッツ戦の打席で遭遇した珍ハプニングの動画を公開した。投稿では、6回裏のクレイグ・キンブレル（37）との対戦中に起きた場面を取り上げており、思わぬ展開に大谷が驚いた表情を見せる様子が注目を集めている。

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動画では、審判がタイムをかけていたにもかかわらず、キンブレルが気づかないまま投球動作に入り、捕手がプレート前へ飛び出す珍事が発生した。突然の動きに大谷と球審も慌ててその場を離れており、一瞬ひやりとするような危険な場面となった。

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この投稿には、Xユーザーから「こんな状況、滅多に目にできるもんじゃない」「大谷さんが導火線がついたダイナマイトを発見したような反応で草」「これは大谷から見たらトラウマレベルじゃね？」「そりゃ大谷はバットを振る事しか頭にないからビックリするよ。バットを振ってたらって思うと恐ろしいって」といった声が寄せられている。