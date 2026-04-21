フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が4月14日、Instagramを更新。4月11日～12日に東京都・辰巳アイスアリーナで開催された「木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」を振り返った。

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投稿されたのは、三浦とペアの木原龍一（33）のパフォーマンスの写真。カメラに向かって手を広げ、躍動感あふれる写真になっている。三浦は「団体戦の再現も全公演させていただきました。毎公演楽しく、全員終始大爆笑でした！」と演技を振り返った。

【画像】カメラに向かって大きく手を広げる三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「りくちゃん衣装もメイクも髪もぜーんぶ可愛い」「team Japanのわちゃわちゃ感が最高！」「最強の2人が大好き」「仲の良さが伝わります」「ずっとずっとお2人一緒にいてください」といったコメントが寄せられている。