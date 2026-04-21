MLBが、4月15日、公式Instagramを更新。山本由伸（27）が珍しいジャンプキャッチを見せた際のビジュアルと動画を公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。

【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？ 古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」

投稿されたビジュアルは、一塁へのベースカバーに走った山本のシーン。フレディ・フリーマン（36）からのボールが山本の頭上を超えそうになるアクシデントが発生するも、山本はピョンと高く跳ねて即反応。捕球後はそのまま一塁ベースに着地した。フリーマンと山本が、グローブでタッチを交わす、ほほ笑ましいカットも披露されている。

【画像】山本由伸のピョン跳ねショットが話題に（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「さすが身のこなし」「ナイス」「野球やってる時の山本選手は輝いてる」「忍者かい？」といった、驚きのプレーに称賛が殺到。また、一部のファンからは、「フリーマンさん、由伸さんの背の高さを考えてやってね 笑笑」「飛んで着地の際観ていて『怪我しないで！』と思い怖かった」といった思わずヒヤリとしたコメントも寄せられている。