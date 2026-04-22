韓国人投手、“米マイナーAA”での好調に母国メディア称賛「MLBデビューの奇跡は…」　大谷への「死球発言」で物議の過去も

過去に大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸した韓国人投手が、米マイナーリーグAAで好調ぶりを披露し母国メディアの称賛を受けている。

【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言

『OSEN』は「“5試合連続無失点、半端ない”コ・ウソク、AA降格が転機になるのか…1.2回無失点“火消し”の活躍、MLBデビューの奇跡は実現するか」と題し、デトロイト・タイガース傘下AAのエリー・シーウルブズに所属するコ・ウソクの活躍を報じている。

コ・ウソクは4月22日（日本時間）に行われたビンガムトン・ランブルポニーズ（ニューヨーク・メッツ傘下）との試合にリリーフ登板し、1.2回を投げて1四球、2奪三振の無失点に抑えた。

シーウルブズが1-2とリードされた4回裏、一死一、二塁のピンチでマウンドに上がったコ・ウソクは、先頭打者A.J.ユーイングに四球を与えて満塁のピンチを招いた。ただ後続のマルコ・バルガスとジェイコブ・ライマーをともに三振に仕留め、自らピンチを脱した。

5回表にチームが2-2の同点に追いつくと、コ・ウソクも同回裏に奮闘。先頭打者クリス・スエロを三塁手の送球エラーで出塁させたものの、続くエリー・セラーノ3世を二ゴロに打ち取り、一塁走者を二塁でアウトにした。さらにホセ・ラモスを4-6-3の併殺打に仕留めてイニングを終えた。

その後、7回にトレビン・マイケルと交代し、コ・ウソクはこの日の登板を終えた。

KBO通算354試合（368.1回）で19勝26敗6ホールド139セーブ、防御率3.18を記録し、LGツインズの絶対的守護神として活躍したコ・ウソクは、2023年に44試合（44回）で3勝8敗15セーブ、防御率3.68を記録してチームの韓国シリーズ優勝に貢献した。

シーズン終了後にはポスティングシステムを通じてメジャーリーグ進出に挑戦し、サンディエゴ・パドレスと契約を結んだ。

しかし、MLBのマウンドに立つまでの道は険しかった。パドレス傘下マイナーAAAでシーズンをスタートさせたコ・ウソクは、同年中にマイアミ・マーリンズへトレードされるなどしたがMLB昇格は叶わず。昨季もシーズン開幕前から負傷に見舞われるなど運にも見放され、不振が続いて5月に放出された。その後、タイガースとマイナー契約を結び、現役生活を続行した。

ただ、昨季もMLB昇格を果たせなかったコ・ウソクは、タイガースと再びマイナー契約を締結。3月にはWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に韓国代表として参加し、大会終了後に所属チームへ戻ってマイナーでのシーズンを戦っている。

マイナーAAAで2試合（1.1回）に登板し、1敗、防御率20.25と不振を極めたコ・ウソクは、今月9日にAAへ降格となった。しかし、AAへの降格がむしろ「災い転じて福」となったようだ。AA降格後は無失点の好投が続いている。

直近の3試合でいずれも2回無失点を記録し強烈な印象を残したコ・ウソクは、この日の試合でも1.2回を無失点に抑え、AA降格後の全試合で無失点を継続することに成功した。AAA時代を含めると5試合連続無失点となる。

コ・ウソクのAAにおける成績は4試合（7.2回）で防御率0.00。コ・ウソクが奇跡的にメジャーデビューの夢を叶えるための希望が、少しずつ見え始めている。

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

なお、コ・ウソクは2023年3月、WBC前に行われた韓国メディアとのインタビューで、大谷翔平と対戦する可能性を問われた際に「いざマウンドに上がったとき、投げるところがなければ“痛くないところ”に当てなければ。出塁させて、次の打者と勝負する」と発言したことで、大谷に対する“故意死球”を示唆したと捉えられ物議を醸したことがある。

ただ、コ・ウソクは後に別の韓国メディアとのインタビューにおいて、「“真ん中に強く投げたい”と話したら、（記者から）“もう少し面白く話してほしい”と伝えられた。誤解の余地がある発言をしたことは自分の過ちだが、ただの一度も“誰かにわざと当てろ”と野球を習ったことはない」と、当時の発言に誤解があったことを告白していた。

（記事提供＝OSEN）