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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

直径65mm、重量185g、2台で1セット。この3つの要素が、スピーカーの選び方を変えるかもしれません。「DUO SPACE speaker」が実現したのは、1台185gというコンパクトな筐体を2つ配置することで部屋全体を音で包む空間体験です。

小さいから妥協するのではなく、小さいから自由に配置できるという逆転の発想。そこが、「DUO SPACE speaker」の面白いところです。

「音が固定される」ことの限界

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音のいいスピーカーを選んだはずなのに、長く聴いていると疲れてしまうことってありませんか。音量を上げると圧迫感が増してうるさく感じるし、下げると今度は物足りない。「DUO SPACE speaker」はその構造的な問題を、2台の高精度な同期ステレオ再生という方法で解決しています。

音量を変えるのではなく、音の方向を変える。部屋のどこにいても立体的な音響を感じやすくなる体験は、配置によって生まれるんです。

2台が生む「空間の音」--ステレオ設計と2Way構造の仕組み

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左右2台から同期して音が届くことで、音の「奥行き」が生まれます。さらに上下分離2Way構造が音域を分担。上部からクリアな中高音を、下部スリットから床面を共鳴させる低音を再生することで、110Hz〜20kHzまでの広い帯域をカバーします。コンパクトな筐体ながら音質への配慮が、スペックに表れていますよね。

置き場所の制約から解放される、強力マグネットとコンパクト設計

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底面の強力マグネットにより、壁・棚裏・金属家具の側面など、従来のスピーカーでは考え付かなかった場所にも固定できます。Bluetooth 5.0対応でコードの制約もなし。直径65mm・高さ90.5mmという筐体が、置き場所の選択肢を増やしてくれます。

185gという軽さのおかげで、配置換えもしやすい。スピーカーの定位置を決めなくていいという柔軟な発想が、使い方の幅を広げてくれますよ。

光が、音の体験を完成させる--3モードアンビエントライト

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「DUO SPACE speaker」はアンビエントライト機能を内蔵し、グラデーション・ウォームライト・ライトオフの3モードを搭載。シーンや時間帯に合わせた雰囲気の調整ができるようになっています。

音質だけで終わらず、居心地の話にまで踏み込んでいるのが、この製品の面白いところです。しかも生活防水仕様なので、キッチンや洗面所のような水回りにも持ち込みやすい。音と光と防水性が、小型筐体の中に過不足なく収まっているんです。

2台のスピーカーをセットで配置する。それだけで、音への向き合い方が変わりそう。「DUO SPACE speaker」が気になった方は、ぜひ製品ページでスペック詳細をチェックしてみてください。

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