◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発し、初回のマウンドに上がった。今季初めて正捕手スミスではなく、打撃好調のラッシングとのバッテリーで臨んだ。

１番アダメスは遊ゴロに打ち取ったかと思いきや、遊撃のキム・ヘソンが一塁悪送球（記録は内野安打と失策）。いきなり二塁に走者を背負うと、２番アラエスには左前打、３番チャプマンには四球で無死満塁とされた。４番ディバースには２球目のスプリットを右前適時打とされ、先制を許した。初回の失点は２試合連続となった。

５番シュミットの打球は目測を誤った中堅・コールが急激に前進。左翼のＴ・ヘルナンデスと交錯しながら何とか捕球したが、犠飛となった。山本は６番イ・ジョンフにも右前適時打を浴び、この回３点を失った。

前回１４日（同１５日）の本拠地・メッツ戦では今季最長の７回２／３を４安打１失点７Ｋ。初回に先頭打者アーチを浴びて以降は７回２死まで２０者連続アウトを記録した。３勝目は逃したが、昨季までの青いグラブに戻して同最多１０４球の力投だった。米３年目の今季はこの日まで４試合で２勝１敗、防御率２・１０。開幕から４試合連続クオリティースタート（６回以上自責３以下）と抜群の安定感を発揮している。

レギュラーシーズンにおけるド軍とジ軍の通算成績は１２８８勝１２８８敗（１９分け）。ともに球団創設時はニューヨークを本拠地とし、その後カリフォルニア州に“引っ越し”。現在は同じナ・リーグ西地区のライバル球団として、しのぎを削っている。近年では２０１３〜２５年の１３年間でドジャースが１２度の地区優勝を誇るが、唯一その座を奪ったのが２１年のジャイアンツ。互いのファンも強く意識している相手だ。

そのジャイアンツ戦に山本はこれまで５度登板しているが、０勝１敗、防御率３・０３。同地区４球団の中で唯一白星がない。決して好投していないわけではないが、昨年９月１２日（同１３日）には７回１安打１失点１０Ｋと圧巻の投球を見せながら、援護なくチームも敗れた。今季初対戦に向けて、山本は本隊よりひと足先に前カードのロッキーズ戦が行われていたデンバーからサンフランシスコに移動してきた。エースとして必ず勝ちにいく。