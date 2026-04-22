異国気分を味わう美食フェア！ 駐日マレーシア大使館 農務部「Taste of Malaysia」

記事ポイント ANAクラウンプラザホテル神戸でマレーシア料理フェア「Taste of Malaysia」を開催開催期間は2026年6月17日から6月30日まで、時間は17時30分から20時30分まで直輸入シーフードのビュッフェや文化体験、抽選会まで楽しめる内容 ANAクラウンプラザホテル神戸でマレーシア料理フェア「Taste of Malaysia」を開催開催期間は2026年6月17日から6月30日まで、時間は17時30分から20時30分まで直輸入シーフードのビュッフェや文化体験、抽選会まで楽しめる内容

ANAクラウンプラザホテル神戸で、マレーシアの食と文化を楽しめる特別フェア「Taste of Malaysia」が開催されます。

マレーシアから直輸入したシーフードを使った本格料理ビュッフェに加え、ショッピングや伝統文化体験も用意された注目イベントです。

駐日マレーシア大使館 農務部「Taste of Malaysia」





イベント名：Taste of Malaysia（テイスト・オブ・マレーシア）開催期間：2026年6月17日（水）〜6月30日（火）開催時間：17:30〜20:30会場：ANAクラウンプラザホテル神戸 4階 カジュアルダイニング「ザ・テラ」主催：駐日マレーシア大使館 農務部共催：マレーシア政府観光局

駐日マレーシア大使館 農務部は、マレーシア政府観光局と共同で、マレーシアが誇る食の魅力を紹介する特別フェアを実施します。

会場では、高品質なマレーシア産シーフードを直輸入し、本格的なマレーシア料理のビュッフェとして提供。

食事だけでなく、物販、パフォーマンス、体験企画までそろい、神戸にいながらマレーシアの多彩な文化に触れられる機会です。

マレーシア料理ビュッフェ





ビュッフェでは、マレーシアから直輸入した新鮮で高品質なシーフードを使った料理が登場します。

メニューには、ココナッツミルクで炊いたライスにスパイシーなソースを合わせる国民食「ナシレマ」、香ばしく焼き上げた鶏串を甘みのあるピーナッツソースで味わう「チキンサテー」、牛肉をスパイスとココナッツミルクでじっくり煮込んだ「ビーフルンダン」などを用意。

香り高いスパイスやココナッツミルクを使った、本格的なマレーシアの味わいを楽しめるラインアップです。

BtoB向け試食会

イベント期間中には、ホテル・レストラン関係者や食品業界バイヤーを対象にしたBtoB向け試食会も開催されます。

マレーシア産シーフードの品質、安全性、持続可能性を料理を通して体験できる内容で、日本市場での認知向上や取引拡大を目指す企画です。

エビやイカを使ったマレーシア料理に加え、和食メニューも提供予定で、多様な活用方法を提案します。

ショッピング体験





会場入り口付近には、マレーシアの食品を中心に販売する特設スペースも登場します。

ビュッフェ利用者だけでなく、ホテル利用者や来場者が自由に立ち寄れるため、食事をしなくてもマレーシアの食品に触れられるのが特徴です。

多民族国家ならではの多彩な商品がそろい、自宅でも現地の雰囲気を感じられる売り場に注目。

文化パフォーマンス

会場では、華やかな伝統舞踊のパフォーマンスに加え、ロティチャナイやテ・タリックの実演も楽しめます。

なかでも、生地を高く投げて伸ばすロティチャナイのフードパフォーマンスは、2025年大阪・関西万博のマレーシアパビリオンでも好評だった演出です。

さらに、マレーシア旅行が当たる抽選会や、伝統的なろうけつ染めを体験できる「バティック体験」など、多彩なコンテンツも用意されています。

直輸入シーフードのビュッフェから物販、文化体験までそろい、マレーシアの魅力を立体的に楽しめるフェアです。

神戸で海外グルメや異文化体験を楽しみたい人にとって、見逃せない2週間になりそうです。

旅行気分も味わえる「Taste of Malaysia」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Taste of Malaysia」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年6月17日（水）から6月30日（火）までです。

開催時間は毎日17時30分から20時30分までで、会場はANAクラウンプラザホテル神戸4階の「ザ・テラ」です。

Q. 会場ではどんな料理が楽しめますか？

A. マレーシアから直輸入したシーフードを使った料理のほか、ナシレマ、チキンサテー、ビーフルンダンなど、スパイスやココナッツミルクを生かした本格的なマレーシア料理がビュッフェ形式で楽しめます。

Q. 食事以外にはどんな楽しみがありますか？

A. 会場ではマレーシア食品の販売、伝統舞踊、ロティチャナイやテ・タリックの実演、マレーシア旅行が当たる抽選会、バティック体験なども予定されており、食と文化の両方を体験できます。

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