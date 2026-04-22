◆米大リーグ レッドソックス０―４ヤンキース（２１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。今季４度目の２試合連続スタメン起用となったが、４打数無安打で２試合ぶりのノーヒットに終わった。打率は試合前の３割２分４厘から２割８分９厘となった。

この日から今季初めて同じア・リーグ東地区のチームとの試合。いきなり宿敵・ヤンキースを本拠地に迎えた。吉田は「盛り上がるように、しっかり勝ち越せるようにしたい」と話していたが、初戦は２４年新人王のＬ・ヒル投手（２７）の前に沈黙。初回は二ゴロ、３回は中飛、６回は遊ゴロと３打席封じられた。８回２死三塁では左腕のＴ・ヒルから遊ゴロだった。

前日２０日（同２１日）の本拠地・タイガース戦では４試合ぶりに先発起用され、４打数２安打１四球。地元「ボストン・マラソン」開催日恒例の午前スタートの試合で今季３度目のマルチ安打をマークした。外野手の層が厚いチーム事情などもあり、開幕から出場機会が限られているが、この日まで１４試合で打率３割２分４厘、出塁率４割７分７厘と結果を残してきた。

現地でも背番号７への期待が高まる中、この日の試合前にコーラ監督は不振のデュランに代わって吉田を先発起用したことについて「バットが振れているからだ。今日はストライク率が高い投手（ヒル）に対して、彼（吉田）がゾーンを支配してストライクを投げさせる。我々にいいものを提供してくれると思う」と説明していた。