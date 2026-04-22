◇ナ・リーグ カブス―フィリーズ（2026年4月21日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で2試合ぶりのスタメン出場。48打席目で今季初本塁打を放った。

初回2死一塁からの第1打席は最終的には相手の好守に阻まれ、三ゴロに終わったが、フルカウントから4球ファウルを打つ粘りも見せた。2打席目は死球、5回無死一塁からの第3打席では4試合ぶりの左前安打を放つと、勝負を決定づける一打を放ったのは4―1で迎えた8回2死一塁の場面だった。

フィリーズ4番手・メイザのスライダーを叩くと打球は高く美しい放物線を描き、左翼席場外へと消えた。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離441フィート（約134.4メートル）、角度26度の完璧な一発。鈴木は打った瞬間、本塁打を確信し一塁へと歩を進めた。特大の一打に球場は大興奮、大声援を背に、鈴木は笑顔でダイヤモンドを一周した。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を負傷し、キャンプに再合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕はIL入りで迎えた。今月10日（同11日）のパイレーツ戦でメジャー復帰し、この日で11試合目の出場。順調に状態を上げてきている。